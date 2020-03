A la cárcel madre que habría quemado las manos de su hijo de 9 años con ayuda de la abuela

Foto referencia. Según el testimonio del padre, el niño le dijo que la mamá le tapaba la boca para que los vecinos no oyeran los gritos.

Foto referencia. Según el testimonio del padre, el niño le dijo que la mamá le tapaba la boca para que los vecinos no oyeran los gritos. Archivo El Espectador

La madre y la abuena materna de un menor de nueve años pagarían 18 años de cárcel por quemarle las manos al niño en una estufa. El padre del menor denunció la situación a la Policía de Bogotá, pues, presuntamente, ambas mujeres habían castigado al pequeño salvajemente porque se perdieron unas monedas.

“El niño no quería decir. La profesora le preguntaba qué le había pasado en las manitos y el niño decía que se había caído, que él mismo había cogido las parrillas y se había quemado. Él no quería decir nada hasta que yo llegué y ya me confesó que en realidad le habían quemado las manitos”, dijo el papá a Noticias Caracol.

El hombre agregó que el niño contó que la mamá le tapaba la boca para que los vecinos no oyeran los gritos, mientras que la abuela le ponía las manos sobre los fogones.

Las dos mujeres fueron enviadas a la cárcel por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravado, aunque no aceptaron los cargos. La custodia del niño quedó en manos del padre.

Cortesía Noticias Caracol.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook