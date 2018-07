Distrito ofrece alternativas de desarrollo para habitantes

La incertidumbre que ronda a los habitantes de La Estanzuela en Bogotá

Desde hace seis meses, Margarita Jara, propietaria de una vivienda en el barrio La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, empezó a escuchar que, como parte de un plan de renovación de la zona, la sacarían de su casa, que el Distrito le pagaría muy poco por su predio de dos pisos y 524 m2, y que si se negaba a vender, la expropiarían. Luego, personal de la Alcaldía empezó a citar a los vecinos a reuniones para socializar el proyecto de las que, según dice, salía cada vez más confundida. “Desde 1968 tengo mi casa. Toda la vida he trabajado aquí y he pagado impuestos. ¿Cómo me van a sacar de mi casa? ¿Dónde voy a comprar, si no me pagan lo justo? Soy una mujer de la tercera edad”, dice preocupada.

Así como Jara están otros habitantes de la zona pues, para quienes no lo saben, este barrio hace parte de un plan parcial que fue radicado en abril de este año y en el cual se incluye la renovación de algunas manzanas (14 hectáreas) de los barrios Voto Nacional y La Estanzuela, donde hay 568 predios, incluidos los del antiguo Bronx. La iniciativa se desarrollará en cinco etapas y, por ahora, la administración espera dejar en marcha la primera fase, que consiste en construir la Alcaldía Local de Los Mártires y una sede del SENA, dedicada a la formación en industrias creativas y que será corazón de la industria naranja.

Además, antes de que acabe este año, pretende expedir la norma que permita dar inicio a la ejecución de las otras cuatro etapas antes de 2020. Esta es quizá la parte más compleja del proyecto, pues dichos trabajos, abarcarán 10 hectáreas, donde se construirán 4.100 unidades de viviendas, así como infraestructuras para comercio y servicios. Este trabajo estará a cargo de un tercero, que se elegirá mediante licitación.

La casa de Margarita Jara está incluida en estas etapas. Por eso, aunque su preocupación parece prematura, teniendo en cuenta los tiempos en los que se espera desarrollar el proyecto, las visitas del personal del Distrito, las voces contradictorias y, especialmente, la imposibilidad de vender su casa a un tercero, por estar incluida en este plan, hacen que su preocupación parezca justa.

Valor de predios

Una de las dudas más sobresalientes de los habitantes es el precio que les pagarán por sus predios, situación por la cual hay diferentes especulaciones. En el caso de Jara, según el último avalúo que realizó a su vivienda, espera vender su predio al menos en $700 millones, es decir, que le paguen alrededor de $1,3 millones por m2. Pero, como su vivienda está en del proyecto, siente que la venta de sus inmueble está estancada y teme que el privado que gane la licitación para la renovación no le pague lo justo.

Pero, al revisar el plan parcial, hay un estudio socioeconómico de la zona, elaborado por la ERU, que podría minimizar su temor. El informe, fuera de señalar que el estrato tres es el predominante entre los 568 predios incluidos en el Plan, establece un el valor aproximado de lo que se debería pagar por metro cuadrado (incluyendo el terreno, la construcción y los reconocimientos económicos adicionales). Según el informe, en promedio, el valor de metro cuadrado en la zona oscila entre $1,5 millones y $3,7 millones.

Si bien, esto podría generar tranquilidad entre algunos propietarios, el mismo documento pone en evidencia otros impactos para la comunidad durante el eventual proceso de adquisición predial y la mayoría son negativos. Entre ellos se destacan “la pérdida temporal o definitiva de lugar de vivienda; la disminución del volumen poblacional del sector; la pérdida temporal o definitiva del empleo; cambio o ruptura en las redes familiares o sociales existentes, y el surgimiento de escenarios de conflicto derivados de la compra de predios y ejecución del proyecto”.

Por ello, pese a que todavía no está definida la empresa que se encargará de desarrollar la renovación y, por ende, no se ha iniciado la compra de inmuebles en el barrio La Estanzuela, anticipándose a los posibles conflictos, la administración elaboró un plan de gestión social que contempla programas de comunicación, de asesoría social, asistencia técnica, programas en gestión inmobiliaria, asesoría jurídica, reconocimientos económicos y seguimientos y monitoreos.

Por eso, la administración hace un llamado a la calma. “El Distrito llegará hasta la adopción del plan parcial, que dejará clara una norma urbana que debe seguir un lineamiento para su desarrollo. Hemos recibido cartas y les hemos respondido. Acá nadie va a hacer cosas diferentes a las que ya están en la ley”, enfatiza Adriana Collazos, funcionaria de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU).

Oportunidades de desarrollo

Jara no solo habita en ese predio sino que parte de su sustento lo deriva de lo que recibe por el arriendo de la primera planta de su casa, donde hay un negocio de autopartes. Al igual que ella, a su arrendatario y a cientos de comerciantes de la zona los invade la incertidumbre por el futuro de sus negocios. Y con justa razón: según la caracterización del Distrito, la venta de repuestos, las confecciones, la venta de muebles y los pequeños negocios de comidas son las principales fuentes económicas de la zona. Sin embargo, pocos armonizan con el giro que pretende darle el Distrito a la actividad económica del sector.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Juan Miguel Durán, dice que si ellos enfocan su actividad desde una perspectiva innovadora, podrán hacer parte del nuevo Distrito Creativo. Para asesorarlos, los martes se realizan reuniones con los empresarios para que conozcan las ofertas y la posibilidad de potenciar sus negocios. “Hay personas que levantaron mal información. Esto es de voluntad. Estamos hablamos de encadenamientos, no es solo el creativo que obtiene una patente sino la industria que se desarrolla a través de muchos ecosistemas. Sabemos que se pueden crear engranajes con las industrias creativas”, enfatiza Durán.

Aunque hoy todo se concentra en la primera etapa del proyecto, las ofertas de talleres, rutas de emprendimiento, asesorías a empresarios, bolsas de empleo y hasta de créditos se esperan replicar en las manzanas siguientes. “El proyecto no termina con la compra de predios. Por ello se realizan reuniones semanales. Todos tenemos miedo al cambio y lo que hemos intentado es dar un parte de tranquilidad. Esto tiene una mirada más integral, porque un plan parcial debe ser un derramamiento de beneficios para la comunidad”, indicó Juan José Cruz, asesor del secretario de Desarrollo Económico del Distrito.

Mientras sale la norma definitiva que “asegurará” la ejecución del proyecto, Jara, su arrendatario y sus vecinos seguirán esperando conocer el avalúo de sus predios y pensando cuál podrá ser su futuro en caso tal de la salir de la zona. Por su parte, el Distrito indicó que cuenta con las herramientas para que los comerciantes, aunque no sigan en la zona, puedan hacer parte de esta ambiciosa apuesta.

