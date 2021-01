La intervención que revivió la controversia por el Plan Bavaria, en el suroccidente de Bogotá

La ampliación de la Av. Guayacanes, cuyos trabajos fueron motivo de controversia esta semana, es uno de los primeros pasos para desarrollar el proyecto de renovación que hay para la antigua fábrica de Bavaria. De acuerdo con algunos vecinos, en la zona hay un humedal que no han querido reconocer. El Distrito, por su parte, se ciñe a los fallos judiciales para validar la construcción.

Cada cierto tiempo el debate ambiental de Bogotá se traslada hacia la antigua fábrica de Bavaria, ubicada en el suroccidente de Bogotá. En ese predio de 78 hectáreas se realizará un proyecto de renovación que plantea la construcción de casi 14.000 viviendas. Para hacer realidad lo que se denominó como Plan Parcial Bavaria, sin embargo, son necesarias algunas intervenciones para construir las vías y espacio público que demanda el proyecto. Eso no ha caído bien entre algunos vecinos y grupos ambientalistas, que aseguran que, primero, en el lugar se realizará una tala masiva en el bosque que rodeaba la antigua planta y, segundo, se pasará por encima de un humedal que fue bautizado como “Madre de Agua”.

Esta última intervención fue la que desencadenó choques entre ciudadanos y policías durante esta semana. A la ampliación de la Avenida Guayacanes, ubicada en la vía adyacente a la antigua planta de Bavaria, en la avenida Alsacia, entre carreras 71F y 71B, se opusieron varios vecinos del sector y activistas ambientales. Para ellos, el Distrito y el consorcio constructor de la obra están pasando por encima de una medida cautelar, dictada en 2019 por el juzgado 63. En esa decisión, se ordena no adelantar ningún tipo de tala ni deforestación en el lugar.

Pero el tema va más allá de la decisión jurídica y es un choque de conceptos entre las dos partes. Aunque el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicó que el contratista solo está realizando actividades relacionadas con corte de pasto en el terreno y que hasta el momento no hay una declaratoria oficial sobre la existencia de un humedal en la zona, para los ambientalistas se está destruyendo un ecosistema que han visto consolidarse hace cinco años.

Así lo manifestó Angélica Delgado, integrante de Somos Bosque, colectivo que intentó detener el avance de las obras. Según dijo la mujer, quien lleva 10 años en el proceso de defensa tanto del humedal como del bosque Bavaria, en el lugar han hecho avistamiento de especies de flora y fauna propias de un humedal. Y a pesar de que para el Distrito eso no es suficiente para declarar la existencia de humedal, la líder ambiental manifestó que el ecosistema se creó casi de forma accidental, o más bien natural, debido a que hace varios años se inició allí una intervención, en la que hubo excavaciones, pero que quedó pausada.

“Al no haber más intervención, la naturaleza empezó a retomar el territorio y se consolidó como refugio para muchas aves y otras especies empezaron a aparecer”, argumentó Delgado. Su consideración es apoyada por expertos como Fidel Poveda, quien es biólogo y edil de Engativá. Aunque no pertenece a la localidad, Poveda ha acompañado hace varios meses a los colectivos ambientalistas y su consideración es muy similar a la que tienen los vecinos que se oponen a la intervención.

De acuerdo con el edil, quien se destaca más por sus casi 30 años investigando los humedales de Bogotá y Cundinamarca, “Madre de Agua se formó por un proceso natural llamado sucesión ecológica, que se da según las interacciones de proximidad con otros ecosistemas. Hace muchos años hicieron excavaciones, nivelaciones y lo dejaron por mucho tiempo ahí, sin ningún tipo de cuidado, así que empezaron a crecer ciertas especies vegetales propias de humedales”.

De esa forma, a consideración del edil, empezaron a llegar a esas plantas varias especies de aves y otros animales propios de un humedal. “Si hay plantas de humedal, fauna de humedal y además tiene agua drenada, eso es un humedal”, puntualizó.

Esa certeza llevó a los miembros de colectivos a incluso arriesgar su vida para evitar la intervención en la zona. Esta semana, en medio de los trabajos de intervención para hacer un traslado de unas ranas y otras especies, hicieron una manifestación pacífica por la que tres miembros de las organizaciones ambientalistas fueron capturados y soltados esa misma noche.

Del otro lado está el Distrito, que manifiesta que estas no son razones para considerar que allí hay un humedal. Para la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, es importante dejar claro que la zona nunca ha sido reconocida como un humedal. “Se presentan algunos encharcamientos estacionales por la morfología del predio contiguo que hace que a veces se presente fauna que puede relacionarse con otros espacios húmedos. Hacemos un llamado a la comunidad a que acuda al diálogo y no a las vías de hecho”.

Sin embargo, dicen los defensores del humedal, “nosotros no nos oponemos a la Av. Guayacanes”. Según Delgado, desde hace varios vienen exigiendo que se haga un rediseño de los últimos tramos, en tanto la Av. Guayacanes es una vía que inicia en Bosa, pasa por el Tintal y su último tramo es a la altura de esa zona. “¿Por qué hacer una vía de seis carriles en una zona residencial y que es paralela a la calle 13? Hemos pedido hacer un rediseño para que no se dañe este ecosistema, por ejemplo ampliar la Av. Boyacá o la calle 13 y así conservar este ecosistema”, propuso.

El tema ya viene siendo vigilado desde el Concejo, donde algunos cabildantes han pedido que el ecosistema debe ser mejor estudiado y protegido. La concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana), señaló que “si bien Madre de Agua no está reconocido por la Secretaría de Ambiente como un humedal, tiene características propias de estos como vegetación, periodos de inundación, entre otros. La Av. Guayacanes pretende resolver un problema de movilidad, pero no contempla las consecuencias ambientales, pues varios tramos atraviesan el humedal.

Plan Bavaria, ¿justificación de la intervención?

A pesar de que es importante y que la controversia ambiental permanecerá, la intervención es apenas una parte de la ejecución del plan parcial Bavaria, un proyecto que se empezó a diseñar desde la administración de Gustavo Petro y que se aprobó durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

El Plan Bavaria contempla la construcción de 14.300 viviendas, 3.003 de esas de interés social. Será un proyecto de renovación urbana con torres que ocuparán 25 hectáreas. Otras cinco hectáreas se destinarán al comercio y siete serán dispuestas para otros usos. Estas 37 hectáreas son el 47,5 % del predio, y lo demás se contempla para espacio público y otros equipamientos.

La Av. Guayacanes, entonces, es clave para el avance de esos planes. “Esto es la apertura del Plan Bavaria. La Av. Guayacanes toca el bosque, en el que necesitan talar casi 4.000 árboles que están adentro. Sin Av. Guayacanes no hay plan Bavaria y sin Plan Bavaria no habría Av. Guayacanes”, resaltó Delgado, quien lamentó que el Distrito, a pesar de que muchas comunidades han pedido que no se realice porque se aumentarán problemáticas de la localidad de Kennedy, como la densidad y contaminación, hayan seguido adelante con los planes.

Sin embargo, el IDU manifestó que el consorcio que construye la vía solo ha intervenido el área con acciones que de forma explícita están permitidas en el fallo que otorgó las medidas cautelares, y que son cruciales para que la obra se desarrolle. Acciones, como descapote o corte de pasto, que han sido interrumpidas por los colectivos ambientalistas en cuatro ocasiones, siendo las más recientes esta semana.

La entidad también aseguró que vienen intentando llegar a acuerdos con los vecinos y grupos ambientalistas, incluso proponiendo un cambio en el trazado de la vía para eliminar un doble retorno y así evitar parte de la tala de árboles dentro del predio de la antigua fábrica de Bavaria. No obstante, la concertación se cayó, en parte, por una serie de estudios que hicieron expertos en humedales y que concluyeron que allí no existía un humedal.