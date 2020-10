“La otra semana estará listo el pago a contratistas”: secretario de Hacienda de Bogotá

El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, se refirió sobre el problema que han tenido en el Distrito para pagar a sus contratistas. Aseguró que la próxima semana se efectuará la totalidad de los pagos, pero que la plataforma aún no estará funcionando al 100 %.

BogData es la plataforma que adquirió la capital, durante la administración de Enrique Peñalosa, para hacer más eficientes labores el recaudo de impuestos y el pago a contratistas, entre otras. Sin embargo, no fue sino hasta la actual administración que comenzó el cambio a esta nueva tecnología, hecho que ha generado problemas en la ciudad.

Uno de los más preocupantes ha sido la demora en el pago a contratistas, pues con corte al pasado 15 de octubre la administración no había cumplido con el pago de más de 36.200 contratistas. Este hecho generó que la Veeduría Distrital emitiera una alerta temprana, pues de continuar la falla podrían generarse demandas en contra del Distrito, además de ponerle la lupa al desarrollo de este cambio de plataforma.

El Espectador consultó al abogado laboralista, Víctor Julio Díaz, sobre si los contratistas podrían eventualmente adelantar acciones legales por los daños generados a causa de esta falla.

“El Distrito no podría ampararse en que la plataforma no ha podido implementarse, porque debió tomar medidas oportunas para que se le pagara al contratista y así no se incumpliera el contrato. Entonces sí, podrían demandar por el incumplimiento. Podrían pedir la terminación del contrato o el cumplimiento del mismo y, en ambos casos, pedir una indemnización por perjuicios”, comenta.

Según este profesional, había que revisar si en el contrato existe una cláusula que determine el monto de indemnización que se debe pagar ante este tipo de incumplimientos, de lo contrario el contratista tendrá que demostrar los perjuicios causados y reclamarlos a la administración pública.

No obstante, este miércoles el secretario distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, comunicó que a más tardar hacia finales de la próxima semana se completará los pagos pendientes que tiene el Distrito con sus contratistas.

El secretario además comunicó que de las 63 entidades que tiene el Distrito, 43 ya han pagado a sus contratistas. Además se detalló que parte de la responsabilidad en los pagos oportunos recae sobre las entidades, pues estas tienen la obligación de cargar sus planillas al sistema, con la respectiva información de los contratistas que deben ser pagados.

Pese a las críticas que le han llovido al Distrito por la implementación de esta plataforma, el secretario aseguró que es lo mejor para la ciudad pues, una vez se encuentre funcionando al 100 %, mejorará la eficacia en materia de recaudo y pagos a contratistas, entre otras áreas.

“El sistema pasado colapsó. El año pasado colapsó seis veces y tocó entrar en contingencia. Nosotros estuvimos haciendo una serie de pruebas sistemáticamente, en todo caso cuando se da un salto en una plataforma tecnológica se pueden presentar diferentes problemas”, comentó.

Rámirez además comunicó que esta contingencia no ha afectado el recaudo de Bogotá, ya que impuestos como el predial y el de vehículos vienen avanzando con buenos porcentajes. Sin embargo, recordó la previsión que se tiene de que la ciudad dejará de recibir $1 billon por pago de impuestos, principalmente por el ICA, pues el PIB se ha visto afectado producto de la pandemia.