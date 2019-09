La Plaza de Mercado del barrio Restrepo celebra 50 años

El barrio Restrepo, ubicado en la localidad Antonio Nariño, al sur de la ciudad, celebra este 19 de septiembre el aniversario número 50 de su plaza distrital de mercado.

Desde las ocho de la mañana, este comercio tendrá actividades culturales y artísticas, además de promociones, descuentos y una variada oferta de gastronomía colombiana. Con este cronograma, los comerciantes no solo festejarán, sino que recordarán la historia de este lugar emblemático para la comunidad.

“Yo tengo 86 años y llegué a este lugar desde los 25. Todavía no existía la plaza, teníamos toldillos y ahí vendíamos. En esa época las personas compraban media libra de todo, no como ahora que compran en grandes cantidades. Recuerdo que un día pasó un camión y me tumbó todo al suelo, eso fue muy duro para mí. Luego de muchos años pusieron los ladrillos y así poco a poco se fue construyendo. Y ahora con el IPES se ha notado mucho el cambio, la plaza está bonita, organizada, las entradas están más despejadas y a nosotros nos han capacitado en temas como atención al cliente y mercadeo”, contó Mercedes Velandia, una de las fundadoras de la Plaza.

El Instituto para la Economía Social (IPES) aprovechó para felicitar a los comerciantes y sus familias que hacen parte de esta plaza. “Por su trabajo los hogares bogotanos tienen lo mejor en frutas, verduras, hortalizas y cárnicos”.

El predio en el que actualmente se ubica la plaza se compró en 1937 y su construcción se registró en el año 1969 bajo la administración de Virgilio Barco Vargas.

Estas son las actividades programadas

Jueves 19 de septiembre



9:00 a.m. Grupo Carranga “Aguas Claras”

10:00 a.m. Show canino-charla tenencia responsable

10:30 a.m. Silla conmemorativa “Cuéntenos” haciendo memoria de la Plaza de Mercado Restrepo

11:00 a.m. Danza Folclórica Adulto Mayor - Grupo “Sol Resplandeciente”

11:30 a.m. Zumba a cargo de Grupo de Prevención de la Estación de Policía Antonio Nariño

12:00 m. Música Popular - Artista Alejandro Orjuela

1:00 p.m. Santa Misa

2:00 p.m. Homenaje 50 años - Torta y presentación de la artista Delia Ballesteros

2:30 p.m. Entrega reconocimientos fundadores de la Plaza a cargo del alcalde local de Antonio Nariño.

3:00 p.m. Presentación “Yo me llamo-Rafael Orozco” - Artista Fernando Morantes

4:00 p.m. Orquesta Juvenil Guillermo León Valencia

4:30 p.m. Orquesta Auxiliares de la Policía Nacional

6:00 p.m. Presentación artistas Jhon Torres y Jordy Henao (música popular)

7:00 p.m. Cierre del evento