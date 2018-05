Debate de Canal Capital

La propuesta de los candidatos presidenciales para Bogotá

* Redacción Bogotá

Luego de su correría por las regiones, los candidatos a la Presidencia tuvieron la oportunidad de exponer las propuestas que tienen para Bogotá en caso de llegar a la Casa de Nariño, durante un debate organizado y producido por Canal Capital, al que se sumó la alianza entre Fescol Colombia - Friedrich Ebert Stiftung, Cuso International - Gobierno de Canadá y El Espectador.

El esquema del debate, al que no asistió Sergio Fajardo, consistió en una ronda de preguntas entre candidatos, réplica y contrarréplica. La ronda la abrieron dos candidatos que han sido protagonistas de constantes controversias en la ciudad: Gustavo Petro le preguntó a Germán Vargas Lleras. El exalcalde cuestionó al exvicepresidente sobre un tema sensible: ¿protegerá la Reserva Van der Hammen?

A partir de ahí llegaron preguntas alrededor de la construcción del metro, Transmilenio, la seguridad, la expansión urbana y cómo trabajarían de la mano con la actual administración. No fue un debate con grandes controversias y cada uno habló de lo que haría por Bogotá.

Germán Vargas Lleras

La infraestructura y la seguridad son la clave de su política para Bogotá. Le apostará a aumentar el pie de fuerza, a construir más estaciones de Policía y combatir los delitos de mayor impacto. Sobre Peñalosa dijo que valora sus esfuerzos, luego de recibir una ciudad en caos, pero que es un pésimo comunicador. Dijo que trabajará de la mano con él para sacar adelante el metro elevado, materializar los planes de vivienda de interés social, cooperar para enfrentar la criminalidad y recuperar el río Bogotá. Aunque habló de garantizar la protección de la Reserva Van der Hammen y los humedales, cree, en sintonía con Peñalosa, que es posible garantizar la conservación de la reserva y a la vez extender vías como la ALO y la Boyacá, para mejorar la movilidad en el norte. Afirma que le apostará a crear la región metropolitana. Aunque se preguntó sobre la construcción de Transmilenio por la Séptima, no dijo si estaba a favor o en contra

Gustavo Petro

Dijo que una vez asuma como presidente abrirá la licitación del metro subterráneo: “No me impondré como nación, que es la que aporta la mayor parte del dinero, sino que convenceré a Peñalosa”. Contrario a lo que señaló Vargas Lleras, considera que construir la ALO pasando por la Van der Hammen no tiene sentido. En seguridad, cree que si bien es clave aumentar el pie de fuerza, también lo es crear opciones para arrebatarles los jóvenes a la delincuencia, con programas que les brinden alternativas más allá de la calle. Anunció el apoyo a una universidad pública gratuita y la idea de revivir proyectos como los tranvías en la ciudad y los cables aéreos para mejorar la movilidad en el sur. Cree que la forma como opera Transmilenio actualmente es ineficiente, y para contrarrestar esta situación les apostará a las tecnologías limpias. Resaltó que su intención no es administrar desde el odio y la venganza, sino desde la reconciliación con Peñalosa.

Humberto de la Calle

Le apuesta a mantener los acuerdos de paz, para “cerrar la llave” de víctimas que terminan en Bogotá y mejorar los programas de atención. Sobre la expansión de la ciudad, no cree en las proyecciones de crecimiento de población que ha expuesto la actual administración y considera que esas cifras sólo esconden un deseo de expandir a cualquier precio, incluso tocando las zonas de protección ambiental. Considera que la densificación y la creación de nodos de desarrollo en municipios aledaños sería una solución. También cree necesario garantizar la continuidad del metro elevado y expresó su temor de que esa continuidad se vea interrumpida con la llegada de Petro a la Presidencia. En seguridad, dice que el fin del conflicto es la oportunidad de traer policías que estuvieron combatiendo en otras zonas, para reentrenarlos y blindar la ciudad. Más allá de eso, piensa que la solución, más allá que la represión, está en trabajar en las zonas donde hay concentración de la pobreza. Eso sí, propone que si alguien usa armas y violencia, debe esperar el juicio en la cárcel. Sobre la actual administración, cree que “Peñalosa no se ha sintonizado con la comunidad. Muchos le reconocen su capacidad de gerencia, pero también necesita estar con la gente. Caso puntual es la Reserva Van der Hammen, en el que ha actuado contra la corriente de la gente y los expertos. La reserva hay que rescatarla y reconstruirla. La fórmula de esta administración es nociva, al buscar combinar la zona de protección con construcción”.

Dice que apoyará planes de Peñalosa, pero en su gestión como presidente le apostará más a los temas sociales. Es enfático en rechazar el Transmilenio por la carrera Séptima. Aunque terminaría las troncales que faltan, dice que hay que pensar en un rediseño total que piense en los usuarios.

Iván Duque

Su idea es ampliar el pie de fuerza, prohibir la dosis mínima, apuntarle a la mejora de la movilidad y las vías de acceso a la ciudad, culminar las troncales de Transmilenio que faltan, así como garantizar la construcción del metro elevado y planificar más líneas a futuro. También habló de la necesidad de buscar la expansión de la ciudad de forma ordenada, teniendo en cuenta las proyecciones que hablan del gran déficit de vivienda en Bogotá y que en el año 2030 la ciudad contará con 11 millones de habitantes. Sobre cómo sería su relación con Peñalosa, indicó que tiene coincidencias y diferencias con el mandatario, “pero quiero que le vaya bien. Si le va bien a él, le va bien a Bogotá. Hay que pensar en el futuro”. Anunció que apoyará sus iniciativas en movilidad, el metro, Transmilenio y para mejorar la educación. Dice que de ser presidente no sólo impulsará el metro elevado, sino que dejará los estudios para las redes a futuro. No opinó sobre Transmilenio por la Séptima, pero dijo que se debería analizar en términos de eficiencia y pensar si es mejor una troncal por la carrera 68 o la avenida Boyacá.