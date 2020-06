La prueba del COVID-19 le salió positiva al concejal de Bogotá Julián Espinoza

El cabildante dijo que se encuentra aislado para mitigar el riesgo de contagio de sus familiares. Además, aprovechó el anuncio para reiterar el llamado al autocuidado.

En la plenaria (no presencial) de este viernes, el concejal Julián Espinoza comunicó el resultado positivo que arrojó la prueba de COVID-19 que se practicó. La noticia le llegó en la noche del miércoles mediante una llamada que le hizo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

“Quiero expresarle a mis compañeros, compañeras, personas de la administración y a la ciudadanía una situación agobiante que me tiene preocupado y abatido. Mi prueba de COVID-19 dio positiva, me enteré anoche, a las ocho de la noche, en una llamada que me hizo el secretario de salud”, dijo.

Parte de su preocupación tiene que ver con el riesgo de contagio de su familia. “Como algunos saben yo tengo cuatro hijas, entre ellas unas gemelas que son bebés y nacieron de forma prematura. Estoy en proceso de apartarme de mi familia y estaré apartado para protegerlos a ellos. Me genera una angustia muy grande de que le pueda pasar eso a alguien con quien haya tenido contacto”, manifestó.

PUBLICIDAD

Espinoza aprovechó el anuncio para reiterar el llamado al autocuidado y la prevención. También pidió solidaridad a sus colegas en el Concejo y que lo incluyan en sus oraciones “para superar esta situación que nos agobia a más de 60.000 colombianos”.

Espinoza no es el primer caso de COVID-19 que se presenta en el Concejo de Bogotá. A él se suma una funcionaria de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) de un concejal, que también dio positivo arrancando el mes de junio.

“La funcionaria asistió el pasado 25 de mayo a la sesión semipresencial durante el debate del Plan de Desarrollo”, explicó el Concejo de Bogotá. Una vez conocido el caso el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, se puso en contacto con la Secretaría Distrital de Salud para aplicar el protocolo necesario. La mujer, por su parte, fue aislada y se le realizaron las pruebas a las personas que tuvieron un contacto cercano con ella, al igual que quienes asistieron a la mencionada reunión.

Espinoza tampoco es el único Concejal de Colombia con esta enfermedad, ya que también está el caso del concejal de Cajicá, David Sánchez.