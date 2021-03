“La reapertura no se negocia”: secretaria de Educación de Bogotá

Edna Bonilla asegura que hasta el momento todos los profesores convocados han regresado a la presencialidad con alternancia, indica que el proceso con los privados también ha sido lento y explica cómo se organizan para la vacunación.

El regreso a clases es uno de los retos más grandes que tiene Bogotá para este año, pues no solo se deben garantizar las medidas para evitar los contagios, sino generar confianza en maestros, padres y alumnos, ya que en juego están el aprendizaje y el desarrollo psicosocial de los niños. Hasta el momento, de acuerdo con la Secretaría de Educación, hay 172 colegios públicos habilitados (de estos 56 ya regresaron), 942 jardines infantiles y colegios privados, 83 instituciones de educación superior, 143 de formación para el desarrollo humano, 16 centros Sena y 14 establecimientos de educación informal, que suman alrededor de 91.200 estudiantes.

Para la secretaria de Educación, Edna Bonilla, el balance ha sido positivo a un mes de iniciado el proceso, pues se han priorizado temas como la ventilación cruzada, así como las jornadas para los maestros que regresan. Resalta, además, que si bien se han presentado contagios en privados, estos se han atendido según los protocolos, así como pide a los padres revisar si las instituciones de sus hijos están habilitadas, porque ya hay casos de colegios que han regresado sin los protocolos avalados.

¿Cómo les ha ido con el regreso?

El balance ha sido sumamente positivo. El 100 % de los maestros convocados han asistido a los colegios. No hemos tenido casos de COVID-19 en el Distrito, pero cuando se den aplicaremos todos los protocolos definidos. Ya nos está pasando que los papás van y miran, y se dan cuenta de que es seguro, entonces piden que su hijo entre la siguiente semana. A veces me dicen que por qué no vamos más rápido, y digo que el modelo de Bogotá ha sido muy progresivo, respetando también la lógica de los colegios. No vamos a modificar fechas de corte, pero sí hay colegios que nos han pedido adelantar el regreso, lo que nos ha puesto a correr y a trabajar turnos de 24 horas.

¿Qué han tenido que modificar?

Hace un año no sabíamos cosas que hoy son fundamentales, como la ventilación cruzada, por lo que nos ha tocado romper vidrios y poner mallas e irnos acomodando, pero donde más cambios hay es en las tácticas que se están enseñando para que los profesores aprendan a evaluar a los niños en las diferentes condiciones. Lo hicimos con “Aprende en casa”, pero ahora nos toca mezclar todos esos espacios y buscar alternativas para que no se le duplique el trabajo al maestro.

¿Han hecho seguimientos para que esto no pase?

Tenemos 35.000 maestros y no podemos dar una orden para decir qué hacer, pero en general, cuando hablamos con los maestros, no hemos tenido ninguna queja de que se les haya duplicado el trabajo con el regreso. Al contrario, lo que sienten es un alivio, porque los que trabajan en clases sincrónicas les estamos mejorando la internet. Los otros están dando clases tres días, con la flexibilización curricular, y los otros dos atienden a los padres o a los niños que no van al colegio, por lo que pueden llegar a la casa a descansar.

¿Y los que tienen comorbilidades?

Ellos continuarán con el trabajo no presencial, pero nos está pasando que tenemos maestros que nos están diciendo que ellos asumen el riesgo. Ya tenemos un formato, porque nunca nos imaginamos que iba a pasar eso.

¿Qué han hablado con los de ADE?

Soy respetuosa de las organizaciones sindicales, pero la reapertura no se negocia. Converso mucho con ellos, hemos tenido mesas de trabajo en las que los hemos escuchado, porque tienen temores válidos y resulta que varios ya están en el plan. El viernes un grupo de profesores, que decían que no iban a regresar y no habían ido al colegio, vieron que ya todo estaba organizado y decidieron volver. La decisión de reapertura es de ciudad y no la vamos a detener. La realidad nos ha mostrado que el 100 % de los convocados han ido. Su obligación es regresar.

¿Qué pasa con la educación flexible?

Ya empezamos con los adultos. Colegio que inicie, continúa con sus modelos flexibles y la jornada completa también sigue. Lo estamos trabajando con el IDRD e Idartes.

¿Cómo va el plan de vacunación de maestros?

Ya entregamos la base de datos de los públicos al Ministerio y hemos insistido en que se priorice la vacunación de los maestros, pero adicionalmente hemos venido acompañando a los privados para diligenciar el formulario. Al viernes, 865 ya lo habían hecho. Tienen que hacerlo todos y el plazo máximo es el 15 de marzo.

¿Han hecho propuestas como que se vacunen en el lugar de trabajo?

Tenemos muchas, hemos trabajado con el secretario de Salud y el Privado. Entregamos con la base de datos la dirección de residencia y del colegio, para ver qué nos cruza mejor.

¿En qué va la entrega de tabletas?

Hicimos la compra por Colombia Compra Eficiente. No lo hicimos a dedo. Las propuestas las evaluamos en dos días y el 11 de noviembre nos entregaron la aprobación de las pólizas y el mismo día se hizo el acta de inicio. El proveedor tiene seis meses para entregarlas. Entonces firmamos y nos dicen que a mayo estará todo. Los viernes tengo un informe de dónde están las tabletas. Ahora sé que unas están en China y un lote está en Estados Unidos. Hasta me reuní con el presidente de Hp. Tan pronto nos llegue el primer lote, a finales de marzo, comenzamos a entregar, pero ya entregamos las 1.067 tabletas de la donatón. Estoy cumpliendo mi cronograma y no tengo una presión distinta a los niños y las niñas de esta ciudad. Puedo entender las angustias políticas, pero estamos cumpliendo.