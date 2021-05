La reforma tributaria se cae pero las movilizaciones se mantienen

Pese a que el presidente Iván Duque pidió retirar el proyecto que motivó las masivas protestas de los últimos días, las marchas continuarán en los próximos días. Incluso, el Comité Nacional del Paro estudia adelantar la movilización prevista para el 19 de mayo y realizarla este 5 de mayo.

El anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria que había presentado al Congreso no cesará las movilizaciones que se vienen realizando en todo el país desde el pasado 28 de abril. Así lo afirman tanto las centrales obreras y el Magisterio, que conforman el Comité Nacional del Paro, como las organizaciones independientes que convocaron las marchas de este fin de semana. Según dicen, la reforma tributaria era solo uno de lo temas por los que se vienen realizando las movilizaciones, por lo que se espera que estas se mantengan durante la próxima semana.

Aunque en estos momentos los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera y las demás organizaciones que hacen parte del comité que convocó el paro nacional están reunidos y estudian cómo procederán, lo único claro es que mantendrán el llamado a salir a las calles.

>LEA: Presidente Duque retiró la reforma tributaria del Congreso

Según dicen, lo hacen porque la reforma tributaria apenas se va a reestructurar para ser presentada de nuevo. Pero también se movilizarán porque en el Congreso aún cursan proyectos de reforma a la salud y al Código Disciplinario de la Procuraduría, además de un pliego de emergencia que presentó el comité al Gobierno y que hasta ahora no ha sido negociado. Además, algunos sectores que piden que se mantendrá el paro hasta que se logre una reforma estructural al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) debido a las respuestas violentas que han tenido algunos de sus miembros frente a la protesta social.

Las fechas y formas de movilización solo se comunicarán hasta esta noche. Hasta tanto Percy Oyola, presidente de la CGT, quien si bien dice valorar que el Gobierno hubiera escuchado al país, dice que no basta porque “hemos venido solicitando al presidente Duque que negocie el pliego nacional de emergencia que el Comité Nacional del Paro presentó el año pasado, porque esto que acaba de suceder viene desde noviembre de 2019 cuando presentamos un pliego de tres puntos que fue ignorado por completo, y ahora hay un pliego de emergencia con lo que hemos conocido en los últimos días”.

>LEA: Paro Nacional en Bogotá: así fue el minuto a minuto de las protestas del 1 de mayo

De acuerdo con Percy, a eso hay que sumarle que hay nuevos sectores que se han venido sumando a la inconformidad en contra del Gobierno, por lo que también se deben escuchar sus preocupaciones. “Esperamos que, como lo ha anunciado el Gobierno, pueda haber un proceso de dialogo donde se pudieran concertar las medidas para estructurar una nueva reforma tributaria”.

Carlos Saavedra, miembro de la CUT, considera que lo más sensato es que las marchas deben seguir porque “motivos de sobra tenemos para seguir con el paro. Por ejemplo, sigue en curso un proyecto de reformar la salud que es incluso más lesivo que la reforma tributaria. Aguardamos que finalice la reunión en la que se tomarán las decisiones, pero es claro que deberíamos continuar”.

>LEA: Pese a que Duque retira la reforma tributaria, gremios camioneros se irían a paro

Lo mismo opina Nelson Alarcón, quien pertenece al comité ejecutivo de Fecode. Según dice, contrario a frenar las movilizaciones por el retiro de la tributaria, estas continuarán e incluso se acentuarán. Todavía no es oficial, pero la idea que se baraja es adelantar la movilización programada para el 19 de mayo y hacerla el próximo miércoles 5 de mayo. “Lo que anunció el presidente Duque fue el retiro del proyecto para presentar uno nuevo, y lo que pedimos es que también se retire la reforma a la ley de salud, que pretende entregar recursos a la EPS sin control y verificación”.

Para Alarcón, la única forma de que esas reformas no sean dañinas es que se tengan en cuenta a los sindicatos, estudiantes y maestros y no solo a los senadores de los partidos afines. “También le estamos diciendo no a la militarización, que es algo muy grave. Ya hay muertos tras la intervención a las protestas y acá no pasa nada. ¿Tiene que haber muertos y heridos para que el Gobierno nos ponga atención?”.

>LEA: En Bogotá es “innecesaria” la militarización

Ya esta mañana se habían pronunciado los líderes de la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, quienes mantienen su respaldo al paro y afirman que saldrán el próximo sábado a marchar en Bogotá. “Buscaremos acercamientos con otros gremios que se quieran unir y en un consenso general, tomaremos entre todos los camioneros de Colombia la decisión de una inmovilización camionera indefinida”, señaló Gustavo Betancourt, presidente de la Cruzada Nacional Camionera.

Además de los transportadores, otras agremiaciones como moteros y taxistas se vienen uniendo de forma paulatina a las movilizaciones. Sin contar que las organizaciones independientes han seguido movilizándose desde el 1° de mayo, cuando el comité del paro pidió hacer una manifestación virtual teniendo en cuenta el auto del Tribunal de Cundinamarca que ordenó posponer las protestas hasta que el país esté en un mejor momento epidemiológico, pues en medio de todo no se puede olvidar que Colombia atraviesa el momento más complicado del tercer pico de la pandemia. Incluso, en Bogotá se registran en la tarde de este jueves cinco movilizaciones en diferentes puntos que, por el momento, se desarrollan de forma pacífica.