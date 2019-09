“La salud en Cundinamarca es un paciente terminal”: Wilson Flórez

En Cundinamarca, el Centro Democrático decidió no apoyar al candidato que cuenta con el respaldo de la mayoría de la maquinaria política, sino que apostó por una ficha propia: Wilson Flórez. Se trata de un ingeniero que ha hecho la mayor parte de su carrera en la academia, fue profesor de administración en Los Andes. No ha ocupado ningún cargo electoral ni ha sido funcionario público.

Fundamenta su proyecto de gobierno en cuatro ejes (educación con oportunidades, campo para todos, seguridad con transparencia y salud para el bienestar) y asegura que trabajará para eliminar el clientelismo y la corrupción en el departamento.

¿Cuando decidió ser candidato y por el Centro Democrático?

Un día el decano de Ingeniería de la Universidad de los Andes me preguntó por qué daba gratis charlas de motivación a los jóvenes. Le contesté que cuando uno ha recibido tanto en la vida tiene que devolverlo y que esperaba, cuando me jubilara, hacer política en mi municipio. Él me respondió: “Ojalá sea recordado como el que quiso y lo intentó”. Esa frase no me dejaba dormir. Le pedí a Dios una luz, prendí el televisor y apareció una propaganda del Centro Democrático, que decía que cualquier colombiano podía enviar su hoja de vida. Desperté a mi esposa y le pedí permiso de ser gobernador. Mandé el correo, me llamaron y me entrevistaron. Pensé que me iban a rechazar, pero me entrevistó el directorio departamental. Las entrevistas eran de cinco minutos y conmigo duraron una hora, me preguntaron del presupuesto, cómo acabaría la corrupción y mejoraría las condiciones de los lecheros de Ubaté, entre otras cosas. Me volvieron a llamar y me entrevistó el expresidente Uribe. Después se hicieron foros y una encuesta para elegir entre Miguel Santamaría y yo. Así llegué hasta acá.

¿Cuál es su principal propuesta?

Después de todo el diálogo con la gente escogimos cuatro enfoques: educación con oportunidades, campo para todos, seguridad con transparencia y salud para el bienestar, que reflejan las grandes necesidades de Cundinamarca.

¿Qué hará en educación?

Vamos a transformar el Programa de Alimentación Escolar. En el departamento se contratan dos grandes empresas de Bogotá, pero a veces no los entregan o llegan en mal estado. Queremos que los programas lo manejen directamente los alcaldes con la política de comprar lo de se produce acá. Además, vamos a asociar a los padres para que sean los veedores del modelo.

Ha dicho que los colegios tendrán programas técnicos y la posibilidad de que los estudiantes continúen carreras profesionales. ¿Es viable?

Vamos a hacer quince universidades, una por provincia. y a implementar el modelo de colegios comunitarios de Estados Unidos, donde los estudiantes pueden hacer los dos primeros años de universidad y quienes quieran pueden terminar la carrera profesional en las universidades con convenio. No me lo estoy inventando, esto lo estableció la primera misión de sabios y ha funcionado exitosamente en Purificación, Tolima. Se lo he propuesto a las universidades y al Gobierno Nacional para llegar a más jóvenes.

¿Qué ocurre con la salud? ¿Qué hará con Convida?

La salud en Cundinamarca es un paciente terminal. Hay dos males que son la corrupción y la politiquería. No es que no haya recursos, sino exceso de burocracia. Uno puede mirar el listado de hospitales del departamento y ver a qué diputado se lo dieron y qué director puso. Hay que reestructurar el sistema. Con Convida hay que hacer mucho, porque dejó de prestar el servicio. Ahora tiene un dueño politiquero que el departamento conoce.

¿Aumentará el pie de fuerza?

Eso suena bonito, pero es muy difícil en la acción. Hay que propender por aumentar el pie de fuerza y por iniciativas para tener mas policías, pero necesitamos que la gente trabaje activamente y que los guardias de los conjuntos cerrados nos apoyen. Los colegios tienen que ser zonas seguras. Erradicar a los jíbaros es de disposición. Primero les declararé la guerra y para eso necesitamos que toda la comunidad esté comprometida.

¿Está a favor de crear la región metropolitana?

Necesitamos sentarnos como iguales en una mesa y solucionar los problemas que a todos nos competen. La movilidad no se soluciona aumentando el peaje de la Autopista Norte; esa es una versión reduccionista del problema del tráfico, que perjudica a toda la sabana centro. Hay que trabajar conjuntamente en crear provincias administrativas o una ciudad espejo. Hay modelos jurídicos, pero se necesita disposición política y poner a los ciudadanos como prioridad.

¿Qué propone en movilidad?

Hacer la ALO sur, estirar avenidas como la 63 o La Esperanza. No se puede hacer la troncal de los Andes, que conectará Cota con la Autonorte, porque no solucionará el problema. Necesitamos planificación, no podemos seguir permitiendo el crecimiento desbordado, cuando no hay agua. Hay de hecho una cosa sencilla, el Regiotram va a ir por la carrilera del tren, lo que le impedirá a Colombia pensar en competitividad a partir del transporte de carga. Si se hace un pequeño cambio y se manda por el lado, no se afecta el costo ni al país.

¿Haría ese cambio, en caso de que no alcancen a adjudicar el Regiotram?

Incluso si se contrata creo que se puede hacer, es voluntad política y es una decisión que hay que tomar con la ANI. Es un proyecto importantísimo y más que se haga bien. No queremos más elefantes blancos en Cundinamarca.

