La tutela que le dio la razón a Marval en disputa por El Burrito

Redacción Bogotá

En primera y segunda instancia, la justicia negó la acción con la que un ciudadano le pedía a las autoridades tomar medidas en el sector El Burrito. Pese a que algunos ambientalistas y concejales lo consideran humedal, el juez reiteró que es claro que no está declarado como tal.

La disputa por el sector conocido como El Burrito en Bogotá tiene un nuevo capítulo en la justicia colombiana. Los vecinos de éste, ubicado en la localidad de Kennedy, insisten en que es un humedal debido a su cercanía con el humedal El Burro, pero nunca ha sido declarado como tal. En la administración del exalcalde de Gustavo Petro, la Secretaría de Ambiente lo declaró zona protegida y pidió iniciar los trámites para incluirlo en la lista de humedales, pero en diciembre pasado la administración del exalcalde de Enrique Peañlosa determinó lo contrario: El Burrito no es humedal. Esa es la discusión en la que está de por medio la constructora Marval, que planea construir viviendas en la zona y que, por años, tuvo que suspender la construcción del proyecto inmobiliario. (Lea aquí: El curioso desistimiento de Marval en el caso del humedal El Burrito, de Bogotá)

La posición de los vecinos, apoyada por organizaciones ambientales y concejales, fue ventilada a comienzos de este año por un ciudadano mediante una acción de tutela, en la que pidió a un juez ordenar que las autoridades tomaran medidas en El Burrito. El escrito se formuló contra del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía local de Kennedy, la Secretaría de Medio Ambiente, Marval S.A. Constructora y la Empresa de Acueducto de Bogotá. El accionante relató que Marval había ingresado una retroexcavadora en el lote y había empezado a escavar parte del humedal El Burrito, “afectando gravemente la fauna silvestre, la flora, el medio ambiente, pretendiendo desaparecer el humedal en mención”.

Contraria a esta afirmación, la Secretaría de Gobierno afirmó en su contestación que no existe el humedal El Burrito en el Distrito Capital. En el mismo sentido, la Secretaría de Ambiente dijo pidió que se declarara improcedente la acción de tutela porque no había vulneración de los derechos fundamentales invocados, ya que no existe ningún humedal en la ubicación señalada por el demandante. “La medida transitoria de protección ambiental al sector El Burrito fue derogada a través de la resolución del 16 de diciembre de 2019, una vez se realizaron los análisis técnicos correspondientes”, agregó la administración local.

Por su parte, la sociedad Urbanizadora Marín Valencia S.A. (Marval) alegó que el accionante no detalló de manera completa los hechos y las pretensiones en la tutela, por lo que la calificó de incomprensible e incongruente. La constructoria reiteró también que el área de El Burrito no ha sido reconocida como un humedal y que, mediante una resolución en 2003, les fue aprobado el desarrollo de un proyecto urbanístico de cinco etapas sobre el bien inmueble de mayor extensión de su propiedad.

“El 16 de diciembre de 2019, la Secretaría de Ambiente expidió acto administrativo mediante el cual derogó el emitido el 11 de octubre de 2012, el cual había establecido como área de protección ambiental el sector denominado El Burrito. Por lo que la constructora, titular de los permisos y licencias de urbanismo que le han sido conferidos por la autoridad competente, procedió a la ejecución de la construcción”, añadió Marval en su contestación.

Los argumentos de los accionados fueron acogidos por los jueces de primera y segunda instancia que negaron las pretensiones de la tutela. En el primer fallo, la justicia determinó que las circunstancias pertenecían a la esfera de lo contencioso administrativo, es decir que los reclamos se debían tramitar mediante otros medios de defensa judicial y no mediante la tutela. Además, el juez afirmó que no puede expedirse una orden judicial que obligue tomar medidas frente a un humedal que, de acuerdo lo expuesto, no tiene tal calidad.

El segundo juez que decidió la segunda instancia agregó que la actuación de Marval, que está realizando las excavaciones, no es ilegal. “La empresa tiene licencia de urbanismo vigente, el predio no tiene restricción o medida de protección ambiental y El Burrito no está catalogado legalmente como humedal”, añadió el juez, quien además explicó que existe la acción popular para proteger derechos colectivos.

Al margen de estos fallos, la Secretaría de Ambiente adelanta unas mesas de diálogo con la comunidad y la constructora para llegar a un acuerdo sobre El Burrito. Pese a que Marval había solicitado la licencia de construcción para iniciar las obras, el activista Daniel Bernal aseguró en su cuenta de Twitter que la compañía retiró la petición. “Excelente noticia y gran logro de la presión ciudadana y la nueva administración”, afirmó Bernal.

Marval no confirmó ni negó dicha afirmación, pero le aseguró a El Espectador que está trabajando de la mano de la administración en un nuevo proyecto que recoja las observaciones de la comunidad y de la alcaldía, para lo cual ha adelantando varias reuniones con la población y las entidades del Distrito. La Secretaría de Ambiente respondió a este diario que continúan las mesas de diálogo entre los diferentes sectores para llegar a una decisión concertada.