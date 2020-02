“La urgencia es que la licencia ambiental esté en nuestras manos”

Luz Amanda Camacho, nueva directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), enfrenta grandes retos, que debe resolver pronto. La funcionaria, que había sido asesora de la entidad y recientemente lideró el acueducto de Yopal, debe definir con urgencia el futuro de Doña Juana, pues el privado que hoy lo maneja radicó una solicitud para ampliar su vida útil, algo que iría en contravía de uno de los propósitos del Distrito: que la licencia ambiental no quede en manos del operador sino de la administración.

Asegura, además, que hará una revisión de las tarifas, cambiará la norma del alumbrado de la ciudad, incluirá los residuos mixtos en el contrato con los operadores de aseo y desde ya estudian cinco posibilidades para el aprovechamiento de residuos.

¿Cómo recibe la entidad?

Llegué con una operación del relleno mucho más difícil de lo que me imaginaba. Es un relleno con muchas discusiones y temas para evaluar. Hay un tema de licencias, ampliación de la vida útil y una serie de asuntos jurídicos: sanciones, multas y dos tribunales. En conclusión, hay que evaluar todo, desde la tarifa hasta la ejecución de tareas que corresponden al aumento que se hizo. Además, hemos tenido quejas por la operación. Hay que revisar con mucho cuidado.

Es decir, el tratamiento de lixiviados...

Es que el proceso no está terminado. Es de pura evaluación objetiva, pero también muy crítica. La pretensión es que sin poner el espejo retrovisor, ni echarle la culpa a nadie, empezamos a buscar alternativas que nos ayuden a que el relleno no sea eterno. En Latinoamérica no hay experiencia para este nivel de residuos, por lo que estamos buscando ejemplos compatibles, obviamente, cuidando la concesión con CGR, porque no podemos saltarnos el contrato.

Y mientras tanto ¿qué hacer? Este año el CGR debe pedir la ampliación de la vida útil del relleno.

Ellos ya pasaron la solicitud y la pidieron por cinco años, pero no se las han avalado. Nosotros también pretendemos revisar ese tema de fondo, porque quien debería pedir esa ampliación es el Distrito.

Pero mientras tanto les toca apoyar la solicitud. Hasta que tengan una alternativa...

No ha sido autorizada, por lo que todavía podemos revisar. Es decir, estamos entre cinco años solo con el relleno o cinco con relleno y otras opciones. Pretendemos tener una reunión con la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) y pedir un poco más de tiempo.

Si no se aprueba ¿qué hacer?

El Ministerio de Vivienda sacó un decreto en el que establece que los rellenos creados pueden ampliarse. Lo publicaron este mes y sacaron la resolución que lo reglamenta.

Y ¿qué hacer con el Mochuelo?

Eso es lo que debemos sentarnos a hablar con ellos. No estoy diciendo que se amplíe o que no. Lo que dice el Ministerio es que debe hacerse en los mismo lugares. No sé si ese decreto haya sido consensuado con la comunidad. Porque si pensamos en otro lugar, no hay estudios que nos digan dónde deben hacerlo.

Pero volvemos a la promesa de Claudia López de cerrar Doña Juana.

La propuesta de Claudia López no es cerrar Doña Juana, es cerrarlo paulatinamente en la medida que tengamos otras alternativas. Si aumentamos el reciclaje el problema es ¿que hacemos con los residuos?: ¿los enterramos todos o hacemos otra cosa? Por eso nuestra urgencia es que la licencia esté en nuestras manos.

¿Una nueva propuesta no implicaría mayores costos?

Sabemos que en Palmira y Antioquia han puesto estaciones de transferencia, que serían de gran ayuda, pero tienen que ser consensuadas con los operadores de aseo. Eso les permitirá reducir los costos más altos, que es el transporte, porque pueden llegar a hacer un pretratamiento o un premanejo de los residuos en puntos más cercanos. Sabemos que ya hay empresas interesadas, que se han sentado con los operadores.

¿Han hablado con los operadores?

Con ellos no, pero sí con la interventoría. En general, creemos que hay una gran falta de planeación, no solamente en el esquema sino en los anexos; el uso de los recursos llamados “obligaciones de hacer”, y una variable que quedó por fuera que son los puntos críticos de residuos mixtos. No quedaron dentro de la tarifa y por ahora salen del presupuesto de la Uaesp.

¿Qué planes tienen para mejorar el plan de aprovechamiento?

Hay que revisarla en el modelo tarifario, porque es la primera vez que se cobra; debemos ver si quedó bien, si hay que ampliarla, bajarla o ponerle un techo. Sobre esa base volvemos a la cultura ciudadana y ya tenemos un programa, que iniciaremos las próximas semanas, trabajando de la mano de los recicladores.

¿En qué consistirá?

Esto tiene que ser una campaña de tú a tú entre el reciclador y el usuario y así, de esta manera, también matamos varios pájaros de un solo tiro. El reciclador enseña y todos aprendemos; el usuario deja de ver al reciclador como a un delincuente, y ellos van a salir ganando económicamente, porque lo que se recicle en ese barrio será para el grupo que dio la clase.

¿Qué va a pasar con la regulación de las bodegas?

Tenemos una propuesta por consensuar con los recicladores, con quienes no nos hemos reunido. Tenemos un plan para modificarlo y si no, se deroga.

¿Le preocupa el alumbrado público?

Tenemos que revisar con cuidado el acuerdo con Codensa. Hay que cambiar la forma como se ejecuta el reglamento operativo, el tipo de luces, la seguridad en la ciudad, el estado de los postes y las alturas, entre otras cosas. La subdirectora de alumbrado anterior dejó una propuesta que ellos trabajaron el año pasado y estamos revisando qué podemos tomar.

¿Cuál es su cronograma?

En un año estoy segura de que tendremos la propuesta de un nuevo modelo tarifario ajustado y con unos alcances claros para disposición final. Además, tenemos que estar preparados para que CGR cumpla o no. Si lo hace, seguimos en la concesión recuperando la licencia y el control; pero si no, habrá que tomar medidas distintas a caducar el contrato. El tratamiento de aprovechables lo vamos a comenzar en máximo un mes y dentro de seis debemos tener una posición con Codensa y ver cómo se beneficia al Distrito.