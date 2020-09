“La violencia no se soluciona con más violencia”: Claudia López hace un llamado a la paz

La alcaldesa de Bogotá rechazó los actos violentos que se han registrado en el marco de las manifestaciones en contra del abuso policial del que fue víctima Javier Ordóñez. Los familiares del abogado también piden paz en la ciudad.

La indignación que generó el abuso policial cometido en contra de Javier Ordóñez, a lo que muchos manifestantes suman el caso de Dilan Cruz, hizo que miles de personas salieran a las calles a protestar. Confrontaciones entre la ciudadanía y agentes del Esmad se han registrado en diversos sectores de la ciudad.

En Suba, por ejemplo, el CAI Gaitana arde en llamas, mientras que en las inmediaciones del CAI Villa Luz se han registrado intercambios de violencia entre los manifestantes y los agentes del ESMAD. El anterior es tal vez el punto más álgido de la ciudad, allí quienes participan de la protesta afectaron la infraestructura de la Policía con tablas de patinaje y piedras, además de la quema de motocicletas. Los uniformados, por su parte, han hecho uso de gases lacrimógenos y aturdidoras.

En medio de este contexto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que así como condena el abuso policial también condena la violencia y el vandalismo protagonizado por algunos manifestantes. “El abuso y la violencia NO se soluciona con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y movilización ciudadana pacífica”, trinó la mandataria.

López también hizo mención al conflicto armado colombiano y dijo que “todos estamos dolidos, pero la historia de la desgracia de Colombia ha sido querer solucionar la violencia con más violencia”.

En entrevista con El Espectador, la tía Javier Ordóñez, Elvia Bermúdez, hizo un llamado a la paz en medio de las manifestaciones. “Si queremos que castiguen a los asesinos, pero no que vuelvan al país nada. Los asesinos fueron los policías, pero no todos son asesinos. No toda la Policía es igual, también hay gente buena como hay gente mala. Queremos la paz, no queremos estas cosas tan terribles, que hayan muertos seguidos, no señor, esto no es así”.

Elvia Bermúdez, tía de Javier Ordóñez, hace un llamado a la paz en medio de las manifestaciones. La alcaldesa de Bogotá, @ClaudiaLopez , se suma al clamor asegurando que "la violencia no se soluciona con más violencia". pic.twitter.com/QSJTLaxDwk — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 10, 2020

Hay que mencionar que no todas las manifestaciones han sido violentas en medio de esta jornada. En Soacha, por ejemplo, se adelanta un cacerolazo en una de sus plazoletas, acciones similares se repiten en otros sectores de Bogotá como el Park Way, o gente desde las ventanas de sus casas.

En los último minutos, Claudia López informó que terminó la mesa de derechos humanos en la que participaba y que se dirigía al Comando de la Policía Metropolitana para coordinar las acciones del puesto de mando unificado. “En Bogotá rechazamos la violencia y abuso policial y reiteramos nuestro compromiso con la verdad, justicia, paz y reconciliación”.