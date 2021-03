“Lárguese de aquí”: hombre ofendió a funcionario del Distrito que le pidió usar tapabocas

El hecho se presentó en el parque de la 93. El funcionario de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) trató de persuadirlo pero el hombre continuó insultándolo. El Distrito rechazó el hecho.

Un caso de intolerancia se presentó en el norte de Bogotá, por cuenta de un hombre que insultó a un funcionario de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) luego de que este le pidiera ponerse el tapabocas, debido a que se encontraba sentado en una silla del parque de la 93.

En video quedó registrado el momento en que le dice “lárguese de aquí más bien. Deje de molestar a las personas. Esta ciudad es de nosotros, no de los cuatro maricas que contrató esa vieja, la alcalde”.

El funcionario le pidió que no fuera grosero y le preguntó: “¿Porqué me tengo que ir?”, a lo que el hombre le respondió: “Tiene razón, usted también puede estar aquí, pero no jodiendo”. Ante esta situación, el Distrito rechazó los hechos.

>>>Lea: Director del IDIGER fue imputado por presuntas irregularidades en un contrato por prestación de servicios

“En Bogotá no podemos bajar la guardia y entre todos debemos cuidarnos para frenar la llegada del tercer pico de la pandemia. Desde el defensoría rechazamos de manera contundente la agresión que vivieron nuestros defensores. Ellos son hombres y mujeres que han arriesgado incluso su salud y su vida por cuidarnos. Les pedimos que así como con el respeto con el que nos dirigimos a la ciudadanía se reciba el mismo trato” dijo la directora del Dadep, Alejandra Rodríguez.

¡Inaceptable!

Los Defensores del @DadepBogota están cuidándonos a todos y haciendo pedagogía.



Rechazo de manera contundente la grosería y el ataque del que hoy fueron víctimas en el parque de la 93.



En el espacio público también debemos cuidarnos, la pandemia aún sigue. pic.twitter.com/0pYxfGM1rW — Alejandra Rodríguez C. (@AlejaRodC) March 26, 2021

Cabe recordar que la emergencia por el COVID-19 continúa en el país y que por esa razón la administración distrital ha pedido no bajar la guardia con el autocuidado, el correcto uso del tapabocas, el distanciamiento social y el constante lavado de manos.

A esto se le suma la recomendación de permanecer en lugares ventilados, en especial quienes tienen previsto viajar para Semana Santo, dado que principales ciudades del país atraviesan el tercer pico de la pandemia, que se espera que se dé en las próximas semanas en Bogotá.