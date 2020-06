Las dudas de la Personería tras suspensión de comparendos con “cámaras salvavidas”

Después de que una sentencia de la Corte Constitucional congelara la imposición de comparendos con las cámaras de detección automática, la Personería de Bogotá manifestó las inquietudes frente a las multas realizadas antes de las suspención y al nuevo proceso de imposición que se adelanta.

En Bogotá ya no se pueden realizar comparendos con las cámaras de detección automática, esto debido a una sentencia de la Corte Constitucional que suspende, temporalmente, la imposición de las multas. No obstante, todavía no se sabe que sucederá con los comparendos que fueron impuestos antes de la sentencia.

Por medio de un comunicado, la Personería de Bogotá solicitó a la Secretaría de Movilidad aclarar cual será el futuro de los comparendos que fueron impuestos desde el mes de febrero, cuando estas comenzaron a funcionar en la ciudad. Según el ente de control, la entidad debe brindarles un informe detallado de los comparendos impuestos.

El pasado viernes 12 de Nicolás Estupiñán, secretario de movilidad, aseguró que, de ahora en adelante, los presuntos infractores recibirán avisos informativos que alertarán sobre las presuntas faltas de tránsito. El funcionario también aclaró que la sentencia de la Corte Constitucional no tiene que ver con una “discusión” jurídica con el Distrito, sino de un proceso de políticas públicas.

PUBLICIDAD

>>>Lea: Fotomultas volverán a Bogotá, pero con un nuevo proceso de imposición de comparendos

¿Por qué se suspendieron las “fotomultas”?

La sentencia de la Corte Constitucional tiene que ver con un cambio en el proceso de imposición de comparendos, pues se determinó que, si hay una infracción captada por las cámaras, el comparendo debe aplicarse a la persona que iba manejando el vehículo en el momento de cometer la falta, más no al dueño del vehículo.

Esto no quiere decir que se tengan que dejar de utilizar las cámaras para imponer las multas, sino que, hasta que no se establezca el nuevo proceso correspondiente a la sentencia de la corte constitucional, no se podrán imponer más comparendos con las cámaras.

Dudas frente al nuevo proceso…

Aunque todavía no se conoce la fecha en la podrían volver a realizarse estos comparendos, la Secretaría de Movilidad aseguró que ya se tiene establecido como se logrará saber quien cometió la falta: una vez vuelvan a funcionar las cámaras de detección automática, la entidad citará al dueño del vehículo, pero para que informe quién fue el responsable de la infracción y así generar el comparendo.

PUBLICIDAD

Respecto a esto, la Personería también se pronunció, alegando que la entidad no puede citar al propietario del vehículo para brindar información sobre la persona que habría cometido la infracción debido a que eso significaría la vulneración de los derechos a no auto incriminarse y a la presunción de inocencia.

El ente de control también pidió mejorar el proceso de notificación de comparendos, pues al parecer, hay problemas para que todas las notificaciones lleguen al destinario, por lo que recomendó buscar nuevas alternativas para mejorar la “comunicación con la ciudadanía”.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad le informo a El Espectador que, con el fin de seguir todos las decisiones judiciales, está más que dispuesta a responder todas las inquietudes realizadas por la Personería de Bogotá.