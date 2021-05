Las estaciones de TransMilenio que no están funcionando este jueves 6 de mayo

Debido a daños causado durante las manifestaciones de la última semana, hay 51 puntos del sistema que no están habilitados. Le contamos cuáles son.

Comienza el noveno día de Paro Nacional y TransMilenio no se encuentra funcionando a su máxima capacidad debido a que varias estaciones han sido vandalizadas durante estas jornadas de protestas. Según el más reciente reporte del sistema de transporte, hay 51 estaciones sin operación este jueves 6 de mayo.

Hasta el momento, de los 2.357 buses troncales que tiene el sistema, 485 han tenido algún tipo de afectación y de estos, 63 no operan este jueves por daños. En cuanto a los buses zonales, 335 han resultado afectados (cinco tienen pérdida total, pues fueron incinerados) y de estos, 82 no operarán en la jornada de hoy. Esta es la lista de estaciones que no funcionará:

Troncal Américas

*Patio Bonito

*Biblioteca Tintal

* Trv. 86

*Mandalay

*Av. Américas - Av. Boyacá

*Marsella

*Pradera

*Distrito Grafiti

*Puente Aranda

*Carrera 43

*Zona Industrial

*CDS-Carerra 32

*Ricaurte Calle 13

*San Façon - kr 22

*De la Sabana

Troncal Caracas

*Calle 19

*Jiménez (ambos sentidos)

Troncal Caracas Sur

*Hospital

*Hortúa

*Nariño

*Fucha

* Restrepo

*Olaya

*Quiroga

*Calle 40 Sur

*Socorro

NQS

*NQS Calle 30 Sur

*NOS Calle 38A Sur

*General Santander

*Venecia

*Madelena

Autopista Sur - Soacha

*La Despensa

*León XIII

*Terreros

*San Mateo

Troncal Carrera 10

*Country Sur

*Av. 1 de Mayo

*Policarpa

* San Bernardo

*San Victorino

*Las Nieves

*San Diego

Troncal Calle 26

*Centro Memoria

*Universidades

Calle 80

*Quirigua

* Polo

Troncal Calle 6

*Guatoque- Veraguas

*Tigua-San José

Troncal Eje Ambiental

*Museo del Oro

Troncal Suba

*Suba-Transversal 91