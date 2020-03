Las malas condiciones del aire persisten en Bogotá, pese a restricción de vehículos

Bogotá amaneció en medio de un simulacro obligatorio de aislamiento preventivo y pese a que muchos esperaban a que esto mejorara las condiciones de la calidad del aire, las situación no varió mucho y en cambio, desde primeras horas del día se registraron seis estaciones de monitoreo de la contaminación del aire en naranja (mala), mientras que las siete restantes estaban en amarillo (regular).

La razón es que los incendios forestales que se están presentando en el norte y oriente de la ciudad, así como los que se mantienen en Venezuela y cuyo material particulado es arrastrado por los vientos (más fuertes que lo usuales), sigue afectando a ciudades como Medellín, Bucaramanga y Bogotá, por ello la concentración de material particulado sigue siendo alta.

"Los monitoreos se mantienen de manera constante y mantenemos realizando análisis y pronósticos de los factores externos que inciden en la calidad del aire", indicó la Secretaría de Ambiente, por lo que tras las lluvias que se han presentado en algunas partes de la ciudad este viernes 20 de agosto, se espera que en el transcurso de la tarde varíe la calidad del aire.

Con el inicio del simulacro preventivo, que adelanta el Distrito con el fin de disminuir el contagio del nuevo coronavirus, se levantó el pico y placa extendido que se instauró en la ciudad tras la declaración de la alerta amarilla por contaminación del aire. Si las condiciones ambientales no mejoran, el martes 24 de marzo volverá a estar vigente la restricción.

Esta prohíbe el tránsito, entre semana, desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. de carros y motos dependiendo el último dígito de la placa. Los días pares no pueden transitar los vehículos que tengan placas que terminen en número par, por consiguiente los días impares no pueden salir los que finalicen en impar.

Ante las condiciones del aire, el Distrito ha recomendado intensificar las medidas de limpieza en las casas; evitar el consumo y exposición al tabaco, quemas de basuras u otros materiales; tomar abundante agua; estar atento ante dificultades respiratorias; lavarse las manos constantemente; realizar con moderación actividad física y evitar horas de más alta contaminación (6:00 a 10:00 a.m.), entre otras.