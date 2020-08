Desde hoy empieza su reactivación con un cronograma por horarios y sectores, para evitar que en la calle permanezcan más de cuatro millones de personas. Estas son las nuevas reglas, que se irán ajustando en la medida en que avance la pandemia.

Bogotá desde hoy abre la puerta a la reapertura gradual de la ciudad, un plan previsto inicialmente hasta diciembre, con el fin de controlar las aglomeraciones, mantener el control sobre la capacidad hospitalaria y estar preparados para el segundo pico de la pandemia, que llegaría antes de finalizar este año. Es por ello que, pese a que ya no hay cuarentena ni aislamiento, se busca mantener las medidas básicas de protección como el distanciamiento físico, el constante lavado de manos y el uso de tapabocas.

Con el proyecto de decreto, en las manos del Ministerio del Interior, y una serie de modificaciones (las cuales seguirán a medida que avance la “nueva realidad), la capital operará en un esquema por días y horarios, dependiendo el sector. Asimismo, se permitirá el acceso a parques y restaurantes, pero continuarán cerrados lugares de aglomeración como cines, teatros y bares. Ante esta serie de nuevas condiciones y la confusión que se ha generado por el cambio de algunas de las reglas, aclaramos algunos de los aspectos que debe tener en cuenta en esta nueva realidad.

¿Sigue el pico y cédula?

La medida sigue vigente para la compra y pago de bienes y servicios, diligencias bancarias, financieras y notariales. Tendrá las mismas condiciones: los días pares no salen personas con cédulas que terminen en número par y viceversa con los días impares.

¿Quiénes podrán salir todos los días?

En principio, todos los que realicen actividades esenciales como las cadenas de producción, abastecimiento y comercialización de alimentos y medicamentos, pero también está el personal médico, funerario, de mantenimiento de servicios públicos, aseo, servicios bancarios, transporte de valores, comisarías de familia, museos, bibliotecas, loterías y quienes operen bajo la modalidad de autocines, autoeventos y autocultos, siempre y cuando se eviten aglomeraciones.

¿Qué pasa con las construcciones?

Las obras civiles y la remodelación en inmuebles no trabajarán los domingos. Aquellas que sean en zonas residenciales podrán operar entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que las que estarán en zonas no residenciales solo podrán trabajar hasta las 5:00 p.m.

¿Las oficinas?

Podrán funcionar al 50 % de ocupación cualquier día, excepto los miércoles y jueves, aunque el Distrito recomienda mantener el teletrabajo al máximo.

¿Quiénes salen de lunes a jueves?

Las industrias manufactureras, que podrán trabajar de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.; quienes realicen mantenimiento y reparación de vehículos; las actividades técnicas, de asesorías y avalúos, y el comercio al por mayor. De estos últimos, los que combinen la venta al por menor, solo podrán abrir de miércoles a domingo.

¿Y el resto de comerciantes?

Los comerciantes al por menor, tanto formales como informales, podrán salir de miércoles a domingo hasta las 7:00 p.m. Aunque la alcaldesa aclaró que se podrán acordar con el Distrito jornadas similares a “Bogotá Despierta” y “Bogotá Trasnochadora”. En este grupo también están las peluquerías.

¿Y los restaurantes?

Ellos tienen permitido abrir de jueves a domingo, entre las 5:00 a.m. y 10:00 p.m., bajo la modalidad de cielo abierto o garantizando un distanciamiento físico de dos metros dentro de los locales. El resto de días pueden realizar domicilios.

¿Venderán licor?

Aunque el Distrito manifiesta que no hay ley seca, está prohibido su consumo en el espacio público y en establecimientos de comercio, a menos de que se pida como acompañamiento para una comida. Continuará la venta en los comercios, pero entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m.

¿Puedo hacer una reunión en mi casa?

Sí. El secretario jurídico, William Mendieta, señaló que no están restringidas, pero hizo un llamado al cuidado, ya que la mayoría de los contagios en adultos mayores fueron en medio de celebraciones de fechas especiales, como cumpleaños.

¿Puedo salir a jugar fútbol?No, pese a que se autorizó la salida a los parques de la ciudad, se prohibió el uso de las atracciones, así como la práctica de cualquier deporte de contacto. Los gimnasios pueden operar al aire libre.

¿Los niños volverán al colegio?

No. En los cambios al decreto de la “nueva realidad” se estipuló que la reapertura de colegios se hará desde octubre. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, dijo que este mes los colegios deben concertar con padres y maestros, para presentar sus propuestas a la Secretaría de Educación.

¿Qué cambios tendrá la movilidad?

Por lo pronto no habrá pico y placa. Transmilenio subirá su operación al 50 %, mientras que aún no se ha definido la fecha exacta en que comenzarán a operar las 14 rutas nacionales en el aeropuerto El Dorado.

¿Se puede viajar a otros municipios?

No hay restricciones de salida, pero se deben tener en cuenta las condiciones que ponga cada alcalde al respecto.