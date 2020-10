Las opiniones detrás de la petición digital que busca la revocatoria de Claudia López

La solicitud, promovida por un ciudadano autodenominado como uribista, ya cuenta con más de 12.300 firmas. La razón principal que expone es una “gestión improvisada” en el manejo de la emergencia sanitaria del COVID-19, las consecuencias económicas y el desempleo en Bogotá.

Una lenta reactivación económica y el aumento de desempleo y pobreza en Bogotá tras la emergencia sanitaria del COVID-19. Estas son las principales razones detrás del proceso que busca revocar a la alcaldesa de la capital, Claudia López, a través de una petición digital que se está llevando a cabo en la plataforma change.org. La solicitud, liderada por un ciudadano autodenominado como “uribista”, reúne más de 12.300 firmas y está siendo promovida por redes sociales para llegar a las 15.000.

“Las constantes improvisaciones de la alcaldesa Claudia López para el manejo de la pandemia ha dejado graves consecuencias en nuestra ciudad. La económica en su punto más bajo, una reactivación lenta y el incremento de la pobreza, el hambre y la desigualdad son síntomas de la mala gestión de la mandataria. Por eso, es necesario que como bogotanos nos unamos y pidamos la revocatoria. Necesitamos un nuevo mandato que contribuya a que la ciudad salga de la quiebra en la que está” dicta la petición.

Aunque parece una solicitud temprana y no cumple ninguna de las formalidades, si se tiene en cuenta que según la Registraduría una revocatoria se debe tramitar pasados 12 meses de administración, este tipo de acciones para ir generando opinión no son nuevas. Algo similar ocurrió con el exalcalde Enrique Peñalosa, quien desde que asumió ya se ventilaban peticiones para que se retirara de su gestión.

Así lo expresó la concejal Lucía Bastidas (Partido Verde), quien a pesar de las diferencias que tiene con algunos lineamientos de la actual administración, expresó estar en desacuerdo con la idea de una revocatoria. “No estuve de acuerdo ni con la de Petro, ni con la de Peñalosa y por supuesto no estoy de acuerdo con la de Claudia. Sí tiene que ajustar muchos temas, como dejar de pelear con el Gobierno Nacional y visibilizar sectores invisibles como el cultural, que no existió en la ciudad durante la pandemia, pero no es momento de una revocatoria, es momento de estar unidos y trabajar de la mano en materia de seguridad, salud, reactivación económica, empleo y desarrollo social”, expresó la cabildante.

Por su parte, Manuel Sarmiento (Polo Democrático), dijo que si bien la revocatoria es un derecho democrático respetable, deben haber argumentos suficientes para que sea válido. “La alcaldesa ha tenido muy buen desempeño y ha mostrado un cambio de ciudad respecto a otros gobiernos, como el de Peñalosa. Pero si hay disgusto por parte de la ciudadanía, sus razones deben cumplir con todos los requisitos de la ley para ser sustentables”.

A quien peor le cayó la petición fue al concejal Diego Cancino (Alianza Verde), quien aseguró que la solicitud debería estar dirigida al presidente Iván Duque. “Los pájaros tirándole a las escopetas. El que debería renunciar es quien no está enfrentando la masacres en Colombia, quien nos tiene sumidos en esta crisis y quien no responde por las masacres en manos de la Policía. La razón que da la revocatoria debería dar para revocar al presidente, porque por tasas de muerte por COVID-19, Bogotá es la ciudad del país que más salvó vidas, pero Colombia en general, es el país que meno salvó vidas. ¿De quién es el error entonces”, argumentó Cancino. Asimismo, propuso que se trabaje de manera colectiva para mitigar el desempleo, y aseguró que no hay razones suficientes para sustentar la petición.

Otra cosa piensa el concejal Jorge Colmenares (Centro Democrático), quien aclaró que no es una petición liderada por él. Sin embargo, dijo que es el resultado de la percepción ciudadana frente a las incongruencias del gobierno de López. “Los ciudadanos han entrado a valorar el manejo que le dio la alcaldesa a la pandemia que ha dado como resultados que los sectores empresariales estén completamente rotos, el derroche de dinero en el hospital de Corferias y por otro lado, la inseguridad, que hace que los ciudadanos no estén conformes con el gobierno distrital”. Colmenares agregó que, aunque no se ha hablado en conjunto con su bancada, seguramente sería una moción que apoyaría el Centro Democrático desde el Concejo de Bogotá.

A menos de tres meses de cumplir el primer año de gestión, se empieza a calentar por redes un nuevo proceso de revocatoria que, como ha quedado demostrado en el caso de Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y todos los procesos que se han promovido en el país, por lo general no prospera. No obstante, más allá de que prospere o no, lo que sí demuestra este episodio es que hay un grupo de inconformes con la gestión de la alcaldesa, que se debe tener en cuenta.