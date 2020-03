Las reacciones ante el simulacro de aislamiento que se aplicará en Bogotá este puente festivo

Claudia López anunció que desde el próximo viernes 20 de marzo hasta el lunes festivo 23, los capitalinos deberán quedarse en casa. Aunque dijo que espera que la ciudad no llegue a enfrentar una situación de este tipo, lo mejor es estar preparados. En Twitter, la mayoría aprobó la medida, pero otros no están tan convencidos.

Las reacciones al anuncio de la alcaldesa de Bogotá Claudia López sobre la realización de un simulacro de aislamiento obligatorio, para que la ciudad se prepare ante una eventual situación de este tipo, no se hicieron esperar. Personalidades políticas, del entretenimiento y ciudadanos mostraron su postura frente a la medida "Bogotá se queda en casa", que regirá desde el próximo viernes 20 marzo hasta el lunes festivo 23.

A través de su cuenta de Twitter, muchos manifestaron su apoyo a esta decisión reiterando que es un ejercicio ejemplar, que denota un liderazgo y un esfuerzo de la mandataria local por cuidar a los capitalinos y combatir la propagación del Covid- 19.

Respaldo las medidas de Alcaldía de @Bogota para enfrentar el coronavirus. Desde ya debemos prepararnos para medidas drásticas de aislamiento. Bien que @ClaudiaLopez haya atendido petición del Concejo de Bogotá de ampliar plazo para pago del predial. Entre todos salimos de esto. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 18, 2020

Muy buena decisión sobre plazos para pagar el predial pero debería ampliarse a todos los estratos.@ClaudiaLopez ¿Qué salvavidas lanzará el Distrito para ayudar a comerciantes y generadores de empleo? Hoy la ciudad también se preocupa por el pago del ICA. ¿Habrán plazos? — Samir Abisambra (@samirabisambra) March 18, 2020

Me parece tan inteligente la medida de una cuarentena pedagógica, de verdad la alcaldía la pensó muy bien, la seriedad de lo que necesitamos, sin tanto pánico.

Muy bien alcaldesa @ClaudiaLopez — Valentina Cadosch. (@Cadosch12) March 18, 2020

Tras el anuncio de la Alcaldesa @ClaudiaLopez tenemos que ser sensatos y no dejarnos llevar por el pánico #CuarentenaNacional es una oportunidad para compartir en familia, son solo 4 días y es un simulacro para estar preparados



Les dejo mi post de hoy frente al Coronavirus https://t.co/i4Px2nFGiV — Sara Castellanos (@sarag12) March 18, 2020

Felicito a @ClaudiaLopez por decisión coherente e inteligente en medio de pandemia por #CoronavirusColombia. Sin llamar a la crisis aplicando toque de queda, propone mecanismo de simulacro para demostrarnos que cada uno debe poner un granito de arena para enfrentar la situación. https://t.co/h1EdsifFjN — David Heilbron López (@DavidHeilbronL) March 18, 2020

Bien por @ClaudiaLopez el liderazgo es evidente, racional, rápida y pensando en el bien común. #SinPingadas — Toto Vega (@Toto_Vega) March 18, 2020

En @VocesRCN: "Acierta la alcaldesa @ClaudiaLopez en la medida adoptada para este fin de semana. Hay que acompañarla en estas decisiones responsables. Me parece que este simulacro es una forma correcta de afrontar algo que puede ser peor". — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 18, 2020

Los anuncios de @ClaudiaLopez de simulacro de aislamiento el fin de semana y de apoyos económicos para grupos vulnerables se ven positivos. @IvanDuque no va al mismo ritmo. Solo piensa en los negocios de sus socios. Debe cerrar el aeropuerto y velar por el empleo. @cutcolombia — Fabio Arias CUT (@fabioariascut) March 18, 2020

Desde la @VeeduriaBogota apoyamos el nuevo paquete de medidas anunciado por la Alcaldesa @ClaudiaLopez que incluye un simulacro de aislamiento para el próximo puente festivo — Guillermo Rivera (@riveraguillermo) March 18, 2020

Está en la jugada @ClaudiaLopez. Planteando un camino serio, no propuestas populistas vacías. Todas las ciudades capitales deberían participar en simulacro de aislamiento obligatorio este fin de semana. Lo más probable es que en 1 o 2 semanas nos toca de verdad. ¡Bravo alcaldesa! — Alejandro Eder (@alejoeder) March 17, 2020

Pero aunque la mayoría parece estar de acuerdo, no todos piensan que el simulacro de cuarentena es la medida que necesita Bogotá.

Las medidas anunciadas por @ClaudiaLopez la erigen como una gran líder. Excepto una: el simulacro de 4 días encerrados. La gente necesita salir a ganarse la vida. No es un juego. A muchos los deja sin pan. ¿O queremos que los más vulnerables simulen cómo es pasar hambre? — Marc Hofstetter (@mahofste) March 18, 2020

Por ahí no es la medida señora @ClaudiaLopez @Bogota el sábado domingo y lunes festivo saldré hacer deporte y nada debe cohibir el derecho a hacer esta actividad. ¿Porque no cierra el aeropuerto? Por ahí es donde ha llegado el virus o ¿no? — Bohorquezdiaz (@Bohorquezdiaz1) March 18, 2020

Mientras la Alcaldesa @ClaudiaLopez anuncia mediadas contra el Covid-19, voy en un Transmilenio con más de 150 personas. Les cuesta quitarle los negocios a los poderosos así sea de vida o muerte. pic.twitter.com/A6Fo75xpw1 — Habitante de Calle (@HabitanteCalle) March 18, 2020

Improvisación? Esto no es un juego de popularidad @ClaudiaLopez. Si observas la ciudad los bogotanos nos estamos autoconfinando en casa . Muchos necesitan hacer mercado, ganarse el diario para subsistir. Parar la ciudad requiere una planeaciones de abastecimiento que no existe. — Adel Gonzalez Guzman (@AdelGonzalezGu1) March 18, 2020

Díganle a la populista Claudia que van a ser más casos porque siguen llegando de Europa y que su tal simulacro es un toque de queda y que es más fácil vigilar a 10.000 que llegan de Europa enfermos que joder a 10 millones — Carlos Chaves (@carlomagno354) March 18, 2020

Mañana miércoles 18 de marzo se conocerá el borrador del decreto en el que se especificarán todos los detalles sobre el simulacro. Durante todo el día la Alcaldía estará recibiendo las observaciones de la ciudadanía y el jueves saldrá el decreto final para que toda la ciudadanía esté al tanto de cómo funcionará la ciudad durante esos cuatro días.

Mientras tanto, emergen las dudas de cómo funcionarán diferentes sectores bajo el simulacro:

@Bogota @GobiernoBTA los hogares geriátricos,que no son centros de salud,cómo pueden manejar el simulacro respecto de su personal de enfermería y servicios,indispensable para el cuidado de los adultos mayores? Gracias #BogotaSeQuedaEnCasa #CoronavirusEnColombia #Covid19Colombia — Manuel Ráquira G (@manuelraquira1) March 18, 2020

@AnimalesBOG @andreanimalidad, por favor asegúrense que en este simulacro se tenga en cuenta el cuidado de animales de compañía. Se debe considerar atención de veterinarias, así como la necesidad de sacar a los animales que lo requieren, al menos para hacer sus necesidades. https://t.co/XAYSwyBPvc — Kat Pinzón (@kat_pinzon) March 18, 2020

Aunque la alcaldesa habló de que habrá varias excepciones, por ejemplo, al personal de salud y los vehículos de emergencia que no pueden parar sus actividades, la idea es que todos los residentes de Bogotá se queden en casa. No obstante, se hizo un llamado para que los capitalinos mantengan la calma y no acaparen los productos de la canasta familiar.

