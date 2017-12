Las versiones sobre el paradero del rapero Samurai

Redacción Bogotá

La familia del artista de 33 años ha tocado las puertas de la Fiscalía y de Medicina Legal pero no han encontrado rastro. Algunos dicen haberlo visto en los últimos días en la localidad de Bosa y en el Parque de los Periodistas. La incertidumbre continúa.

El pasado 13 de diciembre fue la última vez que la madre de Héctor Emerson Hernández, de 33 años, supo del paradero de su hijo. Este reconocido rapero de Ciudad Bolívar, más conocido como “Samurai el poeta”, no llamó a su madre el 24 de diciembre, como de costumbre, lo que la preocupó, el hecho la impulsó emprender su búsqueda.

Luz Mery Beltrán, madre del artista, indicó que son muchas las versiones y los testimonios de posibles avistamientos del hombre: “Nos dicen que a mi hijo lo vieron en un bar en la cuarta con 17 en el centro de Bogotá; también que en el bar India y otros afirman haberlo visto el pasado sábado 23 ahí, en el Parque de los Periodistas de 1:00 a.m. a 2:00 a.m.”.

Otro dato que resalta Beltrán, es que “Samurai” estaba viviendo con una mujer desde hace dos años y que a inicios de mes ella se fue de la casa: “Eso fue hace 20 días y creo que ella fue la última persona que peleó con él. Ella dice que no sabe nada de él, entonces no sé qué pasaría”.

La última versión que tiene es que lo vieron en la localidad de Bosa con unos hombres "altos extraños”. Además, insiste en que tenía una presentación en el municipio de Madrid y que nunca llegó.

Desde la noche de Navidad, su familia y amigos han emprendido su búsqueda tocando las puertas de Medicina Legal, y de la Fiscalía, pero allí no les han dado ningún reporte de su paradero. Como última instancia han acudido a los medios para pedir ayuda a la ciudadanía.

En redes sociales, con la etiqueta #Samurari, muchos usuarios y organizaciones se han solidarizado con el hecho y han compartido los contactos a los que los ciudadanos se pueden comunicar si tienen alguna información.

#Samurai , se que esta carrera no ha terminado y que te volveremos a ver en tarima — Amante del Hip Hop♪ (@DuqueAlejandra_) 29 de diciembre de 2017

#Samurai artista hip hop de Ciudad Bolívar, Bogotá, esta desaparecido. Cualquier noticia por favor avisar: 3016501119 /3202078236 pic.twitter.com/nnZ4DKUac9 — Daniel Bejarano (@DanielBejarano_) 29 de diciembre de 2017

