La familia de Javier Ordóñez, Claudia López, senadores y la Arquidiócesis de Bogotá, junto a algunos ciudadanos, piden a los manifestantes no accionar violentamente, sino todo lo contrario, protestar de una manera pacífica.

En medio de los disturbios, la violencia y las muertes que se han presentado durante de los enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía han ocasionado que varias voces se alzaran para hacer un llamado a la protesta pacífica. La familia de Javier Ordóñez es una de las principales promotoras.

“Nosotros como familia queremos transmitir un mensaje de no violencia, porque precisamente la violencia se llevó a mi cuñado. Nosotros no armamos marchas ni nada por el estilo, no tenemos nada que ver con lo que pasó en el CAI de Villa Luz, lo único que queremos es justicia”, dijo Eliana Garzón, excuñada de Ordóñez.

Y así la secundó Elvia Bermúdez, tía del abogado: “Nosotros queremos que castiguen a los asesinos, eso sí queremos, pero no que vuelvan el país nada, no todos los policías son asesinos, pero no toda la Policía es igual”, dijo la mujer en medio de la velatón que adelantaban en el conjunto en el que vivía Ordóñez.

La alcaldesa Claudia López, quien aseguró entender la indignación e inconformidad de la ciudadanía con los hechos que rodearon la muerte del abogado, también hizo un llamado al cese de actos violentos. “Destruir a Bogotá no va a arreglar la Policía, no va a restablecer el déficit de confianza y legitimidad que hay en la Policía”, dijo la mandataria.

Aida Avella, senadora de la república, también pidió serenidad, pues, además de lo que le sucedió a Javier Ordóñez, siguen presentándose masacres en el país. “Llevamos 2 semanas de una violencia terrible. Siete masacres en septiembre, golpiza de 6 hombres a una médica, dos policías que asesinan a un abogado inerme en Bogotá, 59 heridos en las protestas, siete muertos anoche. El país requiere de una política de paz”, dijo por medio de un trino.

La Arquidiócesis de Bogotá, en cabeza de arzobispo Luis José Rueda, convocó a una vigilia por la paz este sábado 12 de septiembre por los hechos violentos que las ultimas dos noches han sacudido a la capital y otras zonas del país, como Medellín y Cali. Dicha vigilia se llevará a cabo desde las 7:00 p.m. y será transmitido por los canales virtuales de la Arquidiócesis y en televisión por el canal Cristovisión.

Ciudadanos también han manifestado en sus redes sociales esta invitación a la no violencia.