“Le ruego a la Policía reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido”: Claudia López

La mandataria, desde las instalaciones de la Subred Norte, entregó el balance más reciente de las personas heridas y fallecidas tras las protestas. Pidió al Esmad no usar armas letales durante las manifestaciones.

En la mañana de este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un nuevo balance sobre la situación de los heridos que en este momento se encuentran en centros de atención y anunció un nuevo fallecimiento: un hombre de 27 años que murió por una herida causada por un arma de fuego. La mandataria aseguró que la Policía debe pedir perdón y ordenó a la institución no utilizar armas de fuego letales durante las manifestaciones.

Inicialmente, la alcaldesa confirmó las cinco muertes que había informado este jueves el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pero además confirmó una nueva muerte, la de Mauricio González, un joven de 27 años que falleció en el hospital de Kennedy tras un disparo en el tórax.

Además, se dio a conocer que hay tres jóvenes, una de 17 años y dos de 19 años, que están en estado crítico en centros de atención. Las tres jóvenes han sido sometidas a cirugías, pero el personal de la salud asegura que se encuentran muy graves.

Más allá de la situación de salud de los heridos, la mandataria hizo un llamado de atención a la Policía de Bogotá, al asegurar que se incumplieron las ordenes que habían sido impartidas desde el comienzo en su mandato, una de ellas es el uso de armas de fuego letales durante la atención en las manifestaciones de la capital.

“No habíamos vuelto a tener un caso como el de Dilan Cruz este año porque se le había pedido a la Policía no utilizar armas de fuego en manifestaciones pero esa orden se incumplió ayer. No se trata de casos de abuso policial, esto es un atentado directo a ciudadanos, a civiles, a jóvenes en su inmensa mayoría”, dijo la mandataria.

La alcaldesa también aseguró entender la indignación y el dolor que causó la muerte de Javier Ordóñez en la comunidad. “Aquí está acumulada la frustración de personas jóvenes, de personas trans que son victimas de abuso policial. Seis muertos no son casos aislados, 141 denuncias de abuso policial no son casos aislados”, aseguró.

Y aunque la mandataria aseguró que el problema no se arreglaría con más violencia, si aseveró que había evidencias del uso indiscriminado de armas de fuego letales contra la ciudadanía, por lo que le hizo una petición al presidente de la República, Iván Duque: “señor presidente tenemos evidencias, serias y sólidas, de uso de indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía anoche en Bogotá, atentando contra la vida de nuestros jóvenes. Seis muertos seños presidente. Seis. Además del caso de Javier Ordóñez”, manifestó López.

Y reiteró que había que realizar una reforma en los cuerpos de seguridad y en la Policía del país. “Si nadie les dio el permiso de utilizar armas de fuego en contra de la ciudadanía, ¿por qué la utilizaron?, ¿qué clase de entrenamiento reciben para tener esa respuesta absolutamente desproporcionada?”, cuestionó.

En conjunto, la mandataria hizo otra solicitud, esta vez para la Policía: " Le ruego a la Policía Nacional reconocer con humildad la gravedad de lo ocurrido. Pedir perdón a la ciudadanía y a las víctimas. Como autoridad de Bogotá le exijo que no use armas de fuego en protestas sociales en la capital.

Finalmente rechazó el anuncio de la llegada de más fuerza pública a la capital: “Eso no se trata de la cantidad de policías sino de la calidad de la Policía y además de confianza y legitimidad. Y si ya estaba quebrantada esa confianza anoche ha quedado rota y no hay nada más difícil en la vida que ganarse la confianza y la legitimidad. Eso no lo confiere un papel. Eso lo confieren los hechos”, aseguró.

La mandataria seguirá recorriendo más centros de atención para conocer más detalles de los heridos y después se dirigirá hasta la Alcaldía de Bogotá para entregar nuevas declaraciones.