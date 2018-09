'A líder de la UP en Soacha lo atacaron por ser posible abusador': Policía

Un dramático giro tomó la investigación alrededor del atentado contra Luis César Plata, dirigente de la UP en el municipio de Soacha (Cundinamarca) y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Cazucá. Lo que inicialmente se presentó como un intento de asesinato por su condición de líder comunitario, toma otro rumbo: la Policía reveló que, al parecer, delincuentes del barrio lo intentaron matar, tras conocer que supuestamente estaba abusando sexualmente de una pariente menor de edad. La víctima ya lo denunció ante la Fiscalía y el líder se encuentra privado de la libertad. A pesar de esto, vale aclarar que la situación es un caso aislado y no desacredita el riesgo en el que se encuentran actualmente centenares de líderes sociales en el país.

Esta historia comenzó al pasado viernes, en el barrio Altos del Pino, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), cuando un sujeto armado ingresó a la fuerza a la casa del dirigente político César Plata y le disparó tres veces. El atentado generó revuelo en el municipio, al punto de que las autoridades citaron a un consejo extraordinario de seguridad, para establecer medidas de protección para el líder y ofrecer una recompensa de $4 millones por información que ayudara a capturar a los responsables.

En ese momento, los miembros de su partido rechazaron el ataque, alertaron sobre la persecución que nuevamente soportan los líderes de izquierda y señalaron que Plata era un es sobreviviente de una masacre en el Urabá, hace más de 20 años, contra los líderes de dicha colectividad. Incluso reconocidos políticos como Aida Avella y Alirio Uribe solicitaron al presidente Iván Duque y a los entes de control tomar medidas para que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no se siga presentando.

La investigación alrededor de caso inicialmente tuvo dos hipótesis. La de la Policía que creía que se trataba de un intento de robo y la de los líderes del barrio, quienes señalaron que el intento de homicidio habría sido ordenado por grupos paramilitares, que intentaban retomar el control de determinadas zonas en Soacha y la frontera con Bogotá, en Ciudad Bolívar. Plata le dijo a Blu Radio que no existían indicios sobre el atacante. "Los móviles no se saben, hay varias hipótesis, pero no tengo ni idea, pues depronto se pueden hacer conjeturas y esa no esa no es la idea".

Giro

En este caso, las investigaciones avanzaron rápidamente, al punto de que cuatro días después del ataque la Policía anunció la captura del presunto autor del atentado. Se trataba de Sneider Caicedo Maturana, alias ‘Niño’, quien sería el autor material del atentado. Y fue a partir de este punto que la historia tomó un nuevo giro, luego de que los investigadores lograron establecer las que, para ellos, serían las verdaderas razones detrás del intento de homicidio.

Según la Policía, durante la primera fase de las indagaciones, “la institución logró establecer las identidades de los dos presuntos autores del hecho. Así mismo, los investigadores recibieron una información, a través de la Red de Participación Cívica, según la cual, una menor de edad supuestamente venía siendo víctima de acceso carnal abusivo por parte del dirigente político, quien hace parte de su núcleo familiar”.

Esta misma información fue conocida por un hombre identificado como Jhower Alexánder Parra Mena, conocido como ‘Pepo’ y cabecilla de un grupo de delincuencia común organizada con presencia en Cazucá, quienes tomaron la decisión de asesinar al líder comunitario. “Este hombre y otro integrante del grupo delictivo, identificado como Sneider Caicedo Maturana o ‘Niño’, habrían sido los autores del ataque. Hoy se encuentran tras las rejas”, agregó la Policía.

Finalmente, gracias a la declaración hecha por la menor, que supuestamente fue víctima de abuso sexual por el dirigente de la UP, ante un juez del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), la Fiscalía pidió una orden de captura contra Plata, a quien procesa por los delitos de acceso carnal violento agravado. Por ahora, mientras los responsables de atacar a Luis César Plata tendrán que responder por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal, el dirigente político tendrá que defenderse de la denuncia que presentó su pariente menor de edad.

Por ahora, los líderes nacionales de la Unión Patriótica (UP) señalaron que sus abogados se encuentran estudiando el caso y que hasta no tener plena claridad sobre los hechos, no se pronunciarán.