Linda Esmeralda Llano lleva seis días desaparecida en Bogotá

Linda Esmeralda, de 21 años, salió de su casa, ubicada en el barrio El Carmen, en la localidad de Tunjuelito, el pasado sábado. Una vecina fue la última persona en verla. Sus allegados piden ayuda para encontrarla.

La familia de Linda Esmeralda Llano cumple seis días sin saber de ella. La joven, de 21 años, desapareció el pasado sábado 6 de marzo, cuando salió de su casa. Tiene discapacidad mental leve. Sus allegados piden ayuda para encontrarla.

>>>Vea: Las pistas que siguieron para encontrar a Stefano Landucci

Esmeralda Jaramillo, mamá de Linda, habló con El Espectador para relatar los detalles de la desaparición de su hija. De acuerdo con la mujer, la joven salió de su casa sobre las 9:00 p.m. el pasado sábado, pero su familia no supo a donde se dirigía. “Una vecina que tiene una cigarrería la vio y la saludó, pero ella después se distrajo con unos clientes y nadie la volvió a ver”, dijo.

La joven llevaba en un buzo rosado, un jean azul oscuro y unos tenis rosados con blanco y negro. De acuerdo con su mamá, también tenía el cabello recogido y sus gafas puestas. Linda Esmeralda no se encontraba trabajando ni estudiando, debido a su discapacidad. Además, tampoco tenía celular. “Ella tuvo uno, pero después decidimos que lo mejor era que no tuviera, porque es muy sociable y no quería que tomara tanta confianza con otras personas”, dijo su progenitora.

Le puede interesar: No necesita esperar 72 horas: conozca la ruta para reportar desaparecidos

Su familia ya la ha buscado por todo el barrio y otras zonas. Sin embargo, no han tenido pistas de su paradero. La Policía ya fue alertada de la desaparición y se encuentra realizando labores de investigación. Sus allegados piden a las personas que tengan información sobre ella o la hayan visto se comuniquen a los siguientes números: 3205981376 – 3153200505.