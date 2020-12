Con este nuevo canal, los hombres bogotanos, mayores de 18 años, podrán acudir a la línea (gratuita) para ser escuchados y orientados frente a problemas de ansiedad, depresión, soledad, entre otros.

En Bogotá, los hombres ahora tienen su propio canal para desahogarse. Se trata de la Línea Calma, que fue lanzado por el Distrito este miércoles y busca escuchar y orientar a los hombres que tengan problemas de salud mental, familiares, entre otros. La idea es derribar los estereotipos de género y el machismo.

Para el secretario de Cultura de Bogotá, Nicolás Montero, la Línea Calma es una “propuesta para abordar desde la raíz, las masculinidades, que son todas esas construcciones sociales y culturales sobre lo que significa ser hombre y los mandatos que socialmente esto les impone. No podríamos pensar en una sociedad que erradique la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, sin pensar primero en una transformación en la cultura, sin pensar en revisar nuestras masculinidades”.

La línea presta servicios de asesoría para manejar situaciones emocionales como ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, soledad, problemas familiares y duelo amoroso. Además, cuenta con un acompañamiento psicoeducativo con herramientas de cambio cultural y comportamental para que los hombres interesados puedan formar aspectos claves como la prevención de violencias, manejo de emociones, convivencia pacífica, entre otros.

“Es importante reflexionar sobre cómo expresamos el amor dentro de una sociedad machista. Generalmente, hacen carrera creencias y estereotipos como ‘si me cela es que me ama’, ‘si me controla es que le importo’. Eso genera justificaciones acerca de esas violencias. Hay que cambiar el chip de lo que significa ser un hombre: ellos pueden ser emocionales, cuidadores, cariñosos, resolver conflictos de manera pacífica y entender que esta idea de la hombría es una camisa de fuerza que les hace mucho daño a ellos mismos y al resto de la ciudadanía”, afirmó por su parte el director de Cultura Ciudadana de Bogotá, Henry Murrain.

La Línea funcionará gratuitamente con el número 018000-423614 y será atendida por un grupo de ocho profesionales de la psicología, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Se espera que al mes se reciban entre 500 y 1.200 llamadas y se atiendan entre 100 y 250 hombres durante los primeros tres meses del piloto de la línea.