Listos los resultados de las pruebas para elegir personero y contralor de Bogotá

Para el puesto de personero, 62 aspirantes aprobaron las pruebas, mientras que en el cargo de contralor, 43 pasaron. La elección de ambos cargos se realizará en noviembre.

Este jueves se conocieron los resultados de las pruebas de conocimiento que hacen parte del proceso para elegir contralor y personero. Para el puesto de personero, de las 456 personas que aplicaron, 162 se ausentaron, 232 no aprobaron y 62 pasaron. Para el cargo de contralor, de las 160 personas que se postularon, 44 no se presentaron, 73 no probaron y solo 43 pasaron. Vale recordar que el proceso había sido suspendido por la pandemia que evitó que se hicieran algunos trámites presenciales.

Ahora se viene un cronograma basado en reclamaciones de los resultados, para que el 26 de octubre se anuncien los resultados definitivos. Después, tras tener dichos resultados, el próximo 9 de noviembre se elegirá el nuevo contralor, mientras que para el próximo 18 de noviembre se conocerá el nombre del nuevo personero. En los últimos siete meses, Rosalba Jazmín Cabrales y María Anayme Barón asumieron el puesto de personera y contralora encargada, respectivamente.

¿Cómo se hace la elección del personero?

La elección del personero distrital se hace a través de concurso de méritos, el cual consta de cinco etapas entre las que se encuentra la convocatoria, la inscripción, las pruebas, la elección y el nombramiento.

Esta se abre a través de un acto administrativo, que debe expedir el Concejo, en el que se especifican la forma en que se deben presentar los documentos, el cronograma, la forma en que se pueden hacer reclamaciones en cada proceso y los valores porcentuales de las pruebas, en las que se evalúan los conocimientos, las competencias funcionales y comportamentales, además de la entrevista y el análisis de antecedentes.

Para este proceso, el Gobierno nacional les permitió a los municipios con menores recursos realizar el proceso a través de Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). En el caso de Bogotá, la Secretaría de Hacienda firmó un contrato administrativo con la Universidad Nacional, el pasado 19 de diciembre, para adelantar este proceso.

¿Cómo se hace la elección del contralor?

La elección de los contralores territoriales la hace el Concejo de una terna conformada por quienes obtengan los más altos puntajes de la convocatoria pública que, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Contraloría, debe hacerse con mínimo tres meses de antelación a la sesión de elección.

En este caso se realizarán cuatro pruebas clasificatorias, que equivalen al 40 % de la evaluación y corresponden a la producción de obras en el ámbito fiscal, actividad docente, experiencia y formación profesional. Por último, están las pruebas de conocimiento, que son de carácter eliminatorio y equivalen al 60 % de la calificación.

La elección del contralor, según las nuevas disposiciones, ahora será de solo dos años, así como los cabildantes ya no escogerán de un listado de diez candidatos, sino de tres.