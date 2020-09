Se estima que, por cuenta del coronavoris, la donación de sangre disminuyó en Bogotá entre 30 y 40 puntos porcentuales. La reapertura de varios servicios de salud aumenta la demanda de componentes sanguíneos.

En medio de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, a lo que se suma la ola de protestas contra los abusos policiales en Bogotá, este jueves la Secretaría de Salud elevó un llamado a la ciudadanía para que done sangre.

Según la entidad, debido a las alteraciones del orden público y los hechos de violencia registrados en las últimas horas, las clínicas y hospitales de la red privada y pública necesitan tener suficiente sangre para atender pertinentemente los requerimientos transfusionales que permitan salvar vidas.

El objetivo, argumenta el Distrito, es garantizar y mantener la suficiencia de sangre buscando atender a todos los ciudadanos. Por ello, se invita a los capitalinos a que se acerquen a los 18 puntos fijos y 30 puntos móviles de la ciudad y done sangre.

“Ante este panorama, la donación de sangre se convierte en un acto de generosidad y conciencia ciudadana, con el que las personas que viven en Bogotá demuestran su solidaridad en momentos que requieren del apoyo colectivo, la solidaridad y la empatía”, aseguró la Secretaría de Salud.

Los requisitos para poder donar sangre son estar en buenas condiciones de salud, tener entre 18 y 65 años, no tener más de tres horas de ayuno, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no tener gripa, no tener tratamientos con antibióticos, no consumir sustancias psicoactivas, tener una conducta sexual sana y responsable, y no haberse realizado en el último año tatuajes ni perforaciones.

Adicionalmente, si es hombre, no haber donado sangre en los últimos tres meses y si es mujer, no estar embarazada, ni con lactancia exclusiva materna y además, no haber donado sangre en los últimos 4 meses.

“La donación de sangre es un acto solidario que salva vidas. Invitamos a la ciudadanía para que acuda de manera organizada y contribuya con esta acción desinteresada y de corazón a quienes lo necesitan. Donar sangre es donar vida”, manifestó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

En la página web de la Secretaría: www.saludcapital.gov.co, en la pestaña de Servicios de Salud y Aseguramiento, la ciudadanía puede consultar los puntos fijos y móviles donde podrá hacer la donación.