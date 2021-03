Llamado de auxilio de una mujer víctima de violencia de género en Bogotá

La joven relata que durante tres años ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas y de persecuciones por parte de su expareja sentimental.

Por medio de la red social Facebook, Leidy Segura narró la dura situación que ha vivido por cuenta de los maltratos de un hombre con el que compartió una relación sentimental durante diez meses.

En el video, que fue compartido por su hermana Alexandra Segura, se observa que la mujer tiene el ojo izquierdo morado e hinchado por un golpe y, mientras salen lágrimas de sus ojos, pide ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para proteger su vida y la de su hijo menor de edad.

“Llevo tres años luchando, poniendo denuncias y poniendo demandas, pero ni la justicia me ha puesto atención y, lastimosamente, el día de hoy y hace más de quince días, he recibido agresiones de esta persona. Ante lo cual no he recibido atención ni siquiera de las autoridades”, dijo Leidy Segura.

Además, señala que cuando se ha sentido sola y desprotegida cuando ha denunciado estos hechos, pues “ellos, simplemente, me dan a entender que él tiene que matarme para que puedan poner atención (…) No sé qué más hacer y no sé qué solución tomar”.

Pido ayuda para mi hermana por favor, no tiene ya relación alguna con este tipo y no hace más q perseguirla, acosarla y golpearla cada vez q ella sale a la calle ya se hicieron las respectivas denuncias pero no le ponen la atención adecuada y solo dicen q espere... Publicado por Alexandra Segura Barrios en Lunes, 29 de marzo de 2021

Leidy termina el video expresando que no cuenta con los recursos suficientes para mudarse a otro lugar y que vive en la casa de su madre junto a su hijo, quienes también han sido agredidos por el sujeto que presuntamente la acosa. “No puedo asomarme a la ventana ni a la puerta de mi casa”, expresó.

Desde la Secretaría de la Mujer le manifestaron a El Espectador que ya están al tanto de este caso y que están intentando ponerse en contacto con Leidy para brindarle atención y acompañamiento.

Cabe recordar que esta entidad cuenta con canales de atención para mujeres víctimas de violencias o en riesgo de feminicidio en los que se brinda orientación y asesoría jurídica de manera presencial, virtual o telefónica. Incluso, durante esta Semana Santa la atención es ininterrumpida. Los teléfonos a los que pueden acudir son la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y la línea de WhatsApp 300 755 1846.