En su intervención, durante la audiencia en el proceso que busca su revocatoria, la mandataria habló de las metas de su primer año de Gobierno y respondió a críticas como de por qué no se han detenido las construcciones en dos humedales.

En medio de la audiencia pública, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de los dos comités que piden la revocatoria de la alcaldesa Claudia López, se escucharon las justificaciones de sus promotores así como se dio la palabra a la mandataria para que se defendiera. Además, de explicar los logros de su gobierno en su primer año, respondió a las principales críticas.

La primera en intervenir fue Nidia Márquez, promotora del comité Recuperemos nuestra Santa Fe, quien explicó que su principal motivación fueron temas como el confinamiento de la ciudad, que según ella no tuvieron una estrategia o plan, la violación al régimen del patrimonio, la destrucción del sistema de pesos y contrapesos y “nunca atiende el bien general”, indicó.

De la misma forma señaló que la mandataria no estaría cumpliendo los mandatos de su consulta anticorrupción, ni ha ejercido la gestión de la convivencia ciudadana, así como resaltó metas imposibles de su Plan de Gobierno como ponerle fin a la pobreza, el hambre o conservar mares y océanos, mientras que señaló que existen incoherencias en proyectos como la cero corrupción, la Séptima se respeta y el seguimiento a los contratos del Metro.

Por su parte, José Miguel Santamaría, promotor de Revocatoria Claudia López, se centró en cuatro puntos, comenzando por la meritocracia, en la que aseveró que la mayoría de los contratos de esta administración han sido directos y corresponderían a favores políticos. Además, resaltó que no todos los funcionarios de primer y segundo nivel de la Alcaldía han presentado sus rendiciones de cuentas ni posibles intereses.

Sumado a esto aseguró manifestó que la mandataria no ha cumplido con lo prometido en el pacto ambiental que firmó en campaña, pues no ha detenido las obras dentro de los humedales, mientras que en seguridad señaló que “demostró que no era el jefe de la Policía y no cumplió con lo que prometió”, a esto se refirió a duplicar el número de UCI y aumentar los uniformados en calle.

Finalmente, enumeró entre las insatisfacciones el manejo que se le dio al Hospital de Corferias, las obras por la carrera Séptima, las ciclorrutas en zonas de alta movilidad y el número de UCI que se han abierto en la ciudad con recursos propios y del Gobierno Nacional.

En respuesta, la alcaldesa López comenzó con un llamado a la unión en medio de las condiciones atípicas de la pandemia y por las cuales añadió, ha tenido que cumplir dos programas de Gobierno en un año. “A Colombia no ha llegado la primera vacuna, pero si avanzan los procesos de revocatoria”, indicó.

Empezó explicando que la atención de la emergencia han atendido todos los desafíos y necesidades. “Es posible que no hayamos hecho todo lo posible para contarle a la ciudadanía que estamos haciendo para lograr cuidar a Bogotá y que hemos hecho a lo largo de los meses para cumplir por el programa de Gobierno”.

Ante esto, indicó que su prioridad es la de cuidar a Bogotá. “La pandemia ha traído como consecuencia que con los ciudadanos quedándose en casa se cuide de la enfermedad, pero que se empeore la economía y por lo tanto la pobreza”, por lo que resaltó el trabajo para caracterizar y entregar ayudas a las familias más pobres y en vulnerabilidad. “Bogotá cuando llegué a la alcaldía solo tenía bancarizadas 20.000 familias. Hoy tenemos 650.000 familias y en conjunto con el Gobierno Nacional les giramos una renta básica”, dijo la alcaldesa.

En segundo lugar habló del cuidado de la mujer, el Sistema Distrital de Cuidado y los servicios tanto de la secretarías de la Mujer y Seguridad, como de las manzanas de cuidado que se habilitaron para las mujeres en vulnerabilidad, además de la apertura de la página Bogotá Cuidadora para que quienes no están en las bases de datos del Distrito y requieren ayudas.

Con respecto a la educación, indicó que hay 6.000 niños más inscritos en los colegios públicos, así como explicó los mecanismos que se utilizaron durante el 2020 para continuar con la educación a distancia y los nuevos planes para fortalecer la educación superior. “Hoy justamente empezamos la entrega de 105.000 tabletas para reducir la brecha digital y que los niños puedan seguir estudiando desde casa”.

En salud afirmó que este año se entregará la segunda torre del Hospital del Tintal y la ampliación en el de Kennedy y Meissen, además se continuará con la construcción de los seis CAPS que dejó en estudios la anterior administración, los tres hospitales que quedaron en contratación y tres más que se adjudicarán en el resto de su mandato. “Esperamos muy pronto empezar el nuevo hospital San Juan de Dios, cuando terminemos de surtir los trámites ante el Ministerio de Cultura”.

En UCI, la mandataria manifestó que creció en 348% el número de camas en la ciudad. “Claro que le FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) le entregó a todos los municipios, incluida Bogotá Unidades de Cuidados Intensivos como debería ser, porque lo que no puede ser es que Bogotá tenga que pagar tres veces la misma cuenta: cuando paga dos de cada tres pesos que tiene el Gobierno Nacional, luego cuando pone los recursos en el FOME y además por su cuenta”. Esto lo mencionó con respecto a las críticas de que la ciudad a recibido más camas que las que ha pagado con sus propios recursos.

De las pruebas, López recalcó que se iniciaron haciendo 100 pruebas diarias y ahora se realizan más de 4.000 y que así mismo se ha fortalecido la atención en otros frentes. “El esfuerzo que hemos hecho para cuidar la vida es enorme. El número de atención de emergencias creció en un 48% de capacidad para que atender una llamada a la línea de emergencias no se demore más de tres segundos”.

Su intervención continuó con aclarando que alrededor de 250.000 ciudadanos han participado en las jornadas públicas que ha hecho el Distrito e insistió que su administración si ha trabajado en favor de las empresas y al economía, con la armonización del presupuesto y el Plan Marshall, con el que se espera apoyar este año a 61.000 empresas. “Creamos con los empresarios de Bogotá la estrategia de reactivación del Bogotá y además fuimos al Concejo y expusimos todas estas iniciativas de cuidado por la vida y la pandemia”.

Para el empleo, insistió que la meta del Distrito será crear 300.000 nuevos empleos, pues será uno de los tres pilares para este año. “No solo hemos perdido 12.000 vidas humanas, también 50.000 empresas”. Además, argumentó que en seguridad no se ha cumplido la meta de 2.000 policías en la ciudad, porque las escuelas de formación no están abiertas, pero afirmó que todos los indicadores de seguridad han bajado. “Que no quede la duda de que tengo la mejor relación con la Policía, con lo que no tendré la mejor relación es con el abuso policial”.

Con esto dio paso a explicar lo que pasó el 9 y 10 de septiembre del año pasado tras el asesinato de Javier Ordóñez. “Levantaré mi voz de ciudadana y alcaldesa y la seguiré levantando para defender a los jóvenes de la ciudad. A los jóvenes humildes de la ciudad no los van a levantar a balazos y su alcaldesa no se va a quedar en silencio. La Policía se respeta y los policías que abusan se judicializan”, dijo López.

Finalmente, refiriéndose a la movilidad, habló de los avances en las obras, especialmente la del metro y los estudios para la ampliación de la primera línea hacia el occidente, los planes de otras dos líneas del Regiotram y la necesidad de espacios para las bicicletas. “Todos los modos de transporte son igualmente importantes. En bicicleta se movilizaba el 6% de personas en la ciudad y ahora gracias a los 84 km que hemos habilitado se duplicó ese indicador”.

Asimismo se refirió al corredor verde por la séptima, y la compra de buses eléctricos, a lo que se sumó la siembra de árboles, el fortalecimiento de la red de medición del aire y a su vez, la explicación de por qué no se han cancelado las obras dentro de los humedales Juan Amarillo y Jaboque. ”Apenas hemos podido modificarlas, pero si las derogáramos votaríamos a la caneca $70.000 millones de los ciudadanos. A mi no me gustas esas obras para nada, pero tengo que tener un equilibrio como responsabilidad”.

Tras la audiencia, los promotores de la revocatoria deberán esperar a que la Registraduría apruebe los formularios para la recolección de las firmas con las que se haría efectivo el proceso. Para ello, tienen un periodo de seis meses para obtener el apoyo del 30 % de los votos con los que la alcaldesa fue elegida. Es decir, como ganó las elecciones con 1′108.541 votos, los promotores de la revocatoria deberán recoger más de 332.000 firmas.

Si lo consiguen, inicia el proceso para que los ciudadanos capitalinos acudan de nuevo a las urnas y elijan si López finaliza su mandato de forma anticipada.