Lo que preocupa de la subida de ciclistas al alto del Verjón

La alcaldesa Claudia López indicó que le propuso al alcalde de Choachí establecer días y horarios para la subida de ciclistas, que está afectando la movilidad en la zona. Desde el Concejo piden que se trabaje de la mano con la Gobernación para encontrar soluciones.

La muerte de un ciclista sobre la vía que conduce de Bogotá a Choachí fue la gota que rebosó la copa con respecto a una situación que se vive camino al Alto del Verjón, al que cientos de personas en bicicleta suben de jueves a domingo. El problema radica en que la vía solo tiene dos carriles, uno de subida y otro de bajada, por lo que debe ser compartida con los vehículos, lo que genera una gran congestión vial.

Lo llamativo de este camino es que uno de los más apetecidos por los ciclistas experimentados, pues cuenta con 22,6 kilómetros de recorrido, entre los cuales llegan a encontrarse pendientes hasta del 13% a lo que se le suma el paisaje del páramo, que lo convierte en todo un atractivo para el que recorre este circuito, pero también es la vía que conduce a los municipios de Ubaque, Fómeque y Choachí, que han visto reducido su turismo tanto por la cuarentena como por los trancones a los cuales sus visitantes le huyen.

La situación se ha visibilizado desde comienzos de año. De hecho, el alcalde de Choachí, Carlos Velásquez revivió, a través de las redes del municipio, un diálogo que sostuvo en marzo con el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y la alcaldesa Claudia López, en el que les solicitaba tomar acciones. La mandataria capitalina aseguró que no sacaría a los ciclistas sino que en cambio se mejoraría la vía del Verjón a La Calera y se analizaría la posibilidad de establecer horarios.

El tema se volvió a revivir la semana pasada que un ciclista, que al parecer se bajaba por la vía a gran velocidad, se encontró de frente con un camión que no vio y por consiguiente no pudo esquivar. “Esta es una situación que afecta la economía regional, la movilidad y la convivencia por la intolerancia de los usuarios de este corredor vial”, dijo Velásquez.

Ante esto, la alcaldesa López le propuso al alcalde de Choachí, la posibilidad de establecer horarios de jueves a domingo, de tal forma que el paso entre las 4:00 a.m. a 11:00 a.m. sea exclusivo para ciclistas y luego para los carros, pero Velasquez no habría aceptado la propuesta y anunció como conclusión del diálogo que la mandataria “se comprometió a solucionar de manera concertada y pronta esta situación”.

Desde el Concejo también se ha discutido el tema. El cabildante Oscar Ramírez Vahos (Centro Democrático) asegura que gran parte de la problemática se debe al aumento de los ciclistas que visitan el Verjón, que hace parte del circuito ciclístico de Bogotá. “Por eso solicité a la alcaldesa que se suspenda esa ciclovía por el riesgo para los ciclistas y los conductores. Esta vía no cuenta con las condiciones para soportar el alto tráfico, debido a que no está en buenas condiciones. No tiene berma, ni visibilidad ni señalización adecuada”.

Por su parte, Samir Abisambra (Partido Liberal) indica que se requiere mayor presencia de la Secretaría de Movilidad en los corredores para ciclistas, por lo que le pidieron a la administración Distrital hacer parte de la mesa de trabajo con los alcaldes de los municipios afectados y la Gobernación. "Viene siendo hora de que Bogotá acompañe de manera responsable la práctica deportiva, seleccionando y habilitando corredores idóneos para una práctica deportiva segura, petición a la que se suman las alertas de los alcaldes de Choachí, Fomeque y Ubaque”.