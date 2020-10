Lo que se permitirá hacer para Halloween en Bogotá

La alcaldesa Claudia López aseguró que ningún centro o establecimiento comercial tiene autorización para hacer fiestas o eventos con esa temática. Invitó a los ciudadanos a celebrar en casa y decorar las ventanas.

La celebración de Halloween, sin lugar a dudas, este año tiene que ser diferente, no solo por las medidas de distanciamiento sino además para garantizar que no se presente un aumento en los contagios, en especial de los niños que para estas fechas salen a pedir dulces disfrazados o de quienes asisten a fiestas. Ante ello, el Distrito ha entregado a lo largo de la semana una serie de recomendaciones y medidas, aunque no se decretará ni el toque de queda ni la ley seca.

Lea: Así deben los niños utilizar el tapabocas en Bogotá

“Vamos a tener que desarrollar nuestro máximo potencial de creatividad para que sea lo más divertida para nuestros niños”, señaló la alcaldesa Claudia López, quien pidió a la ciudadanía no salir este sábado ni a las calles ni a los centros comerciales, sino en cambio usar disfraces y realizar actividades, pero en las casas.

Asimismo, señaló que no se permitirá ningún tipo de festejo. “Los parques de diversiones y centros comerciales tienen expresamente prohibido hacer cualquier celebración de Halloween ni tampoco están autorizadas fiestas masivas”, además recalcó que los padres “no han mandado a estudiar mucho menos los vamos a enviar a las calles por unos dulces”.

Le puede interesar: En fotos: todo lo que debe tener en cuenta para la celebración de Halloween en Bogotá

Por su parte, la Secretaría de Salud pidió a las personas con síntomas mantener su aislamiento, mientras que en la celebración, mantener el frecuente lavado de manos, uso del tapabocas y distanciamiento social. De la misma forma se recuerda que no es aconsejable que los niños menores de dos años usen tapabocas, mientras que los que estén entre 2 y 5 años solo en caso que estén en contacto con personas enfermas, mayores o en lugares de alto tránsito.

Mientras que con respecto a los disfraces, se pide no remplazar el tapabocas por máscaras ni utilizar ambos al tiempo para evitar ahogamiento, mientras que con los dulces es fundamental comprarlos en lugares de confianza y verificar que no estén humedecidos o vencidos.

En contexto: Las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Bogotá para celebrar halloween

Por otro lado, la Secretaría de Cultura presentó como alternativa para la celebración del Halloween, decorar casas y ventanas y compartir las imágenes en redes sociales con la etiqueta #DisfrazaTuVentana. Igualmente, este sábado se tienen previstas una serie de actividades virtuales entre las que se destacas talles de escritura y de ilustración para jóvenes y niños, presentación de libros y conciertos de la Orquesta Filarmónica, que se puede consultar en la página www.culturarecreacionydeporte.gov.co.

Quienes incumplan las medidas podrán recibir multas hasta por 32 salarios mínimos, así como la suspensión de la actividad comercial. La Alcaldía también habilitó la línea 123 para cualquier fiesta clandestina o evento, que se presente ese día.

“Este año el Halloween se celebra en casa. Invitamos a todas las familias a inventarse disfraces; a que armen su propia ruta del tesoro para descubrir los dulces en familia, o a celebrar con otros niños virtualmente. La creatividad nos llama y es una oportunidad perfecta para demostrar que con cultura ciudadana también podemos divertirnos”, expresó la alcaldesa.