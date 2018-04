“Los bicitaxistas que tengan motor a combustión serán inmovilizados”: alcalde Peñalosa

En medio de la inauguración de la nueva cicloruta en la calle 116, los bicitaxistas le expresaron al alcalde Enrique Peñalosa sus inconformidades debido a que la Policía les estaba decomisando sus vehículos. A lo cual el mandatario respondió que nunca ha estado en contra de este medio de transporte, pero dijo que de ninguna manera admitirá las bicicletas con motor a combustible que sean utilizadas para dicho fin.

Lea: Bogotá celebra el Día Mundial de la Bicicleta con eventos y conversatorios

“Yo me comprometo a que los bicitaxis con motor eléctrico asistido y de pedal serán permitidos. Los de motor a combustión, no. Vamos a pedirle a la Policía que no restrinja a los de pedal y de motor eléctrico. Pero de ninguna manera a los de motor de combustión”, señaló el alcalde Peñalosa.

Además, indicó que en algunas zonas de la ciudad, los bicitaxis se han convertido en “mototaxis”, como si fueran triciclos con motor. Y por el contrario, puso el ejemplo del sector la Alameda El Porvenir, donde el bicitaxi a pedal ha funcionado bien.

Lea: La bicicleta, la solución de los bogotanos a los trancones

“Los bicitaxis que sean con pedal e incluso con un pequeño motor asistido, que tengan una velocidad máxima de 25Km/h como es la ley que hoy existe, pueden utilizar las ciclorutas sin poner en peligro a los demás”, agregó.

A los bicitaxistas asistentes les anunció que está trabajando con el Ministerio de Transporte para crear una reglamentación sobre este método de transporte, para lo que designó al gerente de la Bici, David Uniman, para que atendiera sus inquietudes.

Lea: “El 49% de las ciclorutas están en mal estado”: Personería de Bogotá

“Nosotros queremos que haya muchos bicitaxis que de verdad presten este servicio y haremos cada vez más infraestructura. Nosotros tenemos una infraestructura ya impresionante y la seguiremos mejorando”, concluyó.

***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook