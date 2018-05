Hoy son las votaciones estudiantiles

Los candidatos a la rectoría de la Universidad Pedagógica

Mónica Rivera Rueda

Archivo particular

Martha Espinosa, Juan Carlos Garzón, Leonardo Martínez y Ómer Calderón son los cuatro candidatos a la rectoría de la Universidad Pedagógica. Archivo particular

Hoy, los estudiantes de la Universidad Pedagógica irán a las urnas para escoger, entre los cuatro candidatos habilitados, al nuevo rector que reemplazará a Adolfo León Atehortúa Cruz, quien, además de haber obtenido un alto apoyo de los alumnos durante su elección, sale con muy buena imagen. Continuar con la buena relación con los estudiantes, dar un impulso económico a la universidad, mejorar las condiciones de los maestros y atender la seguridad en la institución -ante el consumo de drogas y el accionar de grupos de encapuchados- son algunos de los retos que tendrá que afrontar el que gane.

Dentro de las propuestas que se destacan de los cuatro candidatos están la búsqueda de la excelencia académica, teniendo en cuenta que la mayoría de los programas ya cuentan con acreditación de alta calidad; la búsqueda de recursos para consolidar la construcción de la sede Valmarena, y el fortalecimiento de la alianza que se tiene con el Ministerio de Educación, así como con la sociedad en general, con el fin de buscar nuevos recursos.

La votación de hoy es uno de los pasos que componen el proceso de elección, pues la decisión final estará en manos de los 13 miembros del consejo directivo, quienes en última instancia definirán cuál de los cuatro candidatos se posesionará el próximo 3 de julio ante el presidente Juan Manuel Santos.

Juan Carlos Garzón

Este licenciado en ciencias sociales y abogado ha trabajado de cerca con las universidades Pedagógica y Distrital, así como con la Organización Nacional Indígena. En instituciones privadas se ha destacado como maestro en carreras de comunicación.

¿Por qué quiere ser rector?

Porque soy profesional de la educación, con conocimiento en derecho y administración que me permitirá conducir la institución. Adicionalmente, mi interés radica en que estoy preparado para ser dirigente.

¿Cuál es su propuesta insignia?

Pienso enseñar y presentar un gran centro de análisis de políticas educativas en Colombia, ya que la Pedagógica es la única del Estado que es asesora del Ministerio de Educación en políticas educativas.

¿Cuál es su propuesta económica?

Hay varias alternativas. La primera, están los recursos de la estampilla; segunda, creo que con el centro de políticas educativas tenemos la posibilidad de obtener recursos propios mediante convenios interadministrativos con otras entidades del Estado, y tercera, desde el punto de vista presupuestal, pretendo utilizar los recursos que va a generar la Ley 1890, que declaró al Instituto Pedagógico Nacional como instituto pedagógico y cultural de la nación.

¿Qué hará con la violencia en la universidad?

Le he propuesto a la comunidad que tenemos que trabajar con firmeza para evitar que la universidad se convierta en una olla de distribución de estupefacientes.

Martha Espinosa

La docente universitaria, con larga trayectoria en universidades públicas, es especialista en legislación de educación superior. Dentro de la Pedagógica ha sido asesora, vicerrectora y rectora (e) (2001). En la actualidad es independiente.

¿Por qué quiere ser rectora?

Por prestarle un servicio especial a la educación superior a la cual me he dedicado toda la vida. He sido profesora de la Universiad de Nariño y tengo una larga experiencia. Quiero a la Pedagógica porque creo que es un símbolo para el país y para las mujeres, ya que fue la primera institución que abrió una carrera para nosotras. Eso le llena el corazón a uno.

¿Cuál es su propuesta insignia?

Es un sueño que la universidad cuente con mejores instalaciones. Es una propuesta de largo alcance que debemos trabajar con el Estado, ya que es necesario y la Pedagógica necesita apoyo y solidaridad, porque es un símbolo invaluable de la educación en Bogotá. Asimismo, la universidad viene cumpliendo una labor trascendental en la formación de maestros, por lo que hay que potencializar su relación con el Ministerio de Educación, para fortalecer la producción intelectual.

¿Cuál es su propuesta económica?

El tema financiero es muy complejo en las universidades públicas, por lo que el Estado tiene una gran responsabilidad con la educación. Tiene que trabajar muy efectivamente para lograrlo. Lo que se necesita es gestión adecuada para la consecución de recursos y un manejo eficaz.

¿Qué hará con la violencia en la universidad?

Con muchos de los temas de convivencia, uno de los propósitos fundamentales son los acuerdos para la paz, que se basan en una labor educativa y de concertación.

Ómer Calderón

El licenciado en psicología y pedagogía ha sido reconocido por ser el presidente de la Unión Patriótica, pero también por su trabajo en la educación, más recientemente como profesor asociado de la Universidad Distrital.

¿Por qué quiere ser rector?

Tengo la experiencia idónea para ejercer cargos de dirección estratégicos.He sido secretario general de la Universidad Distrital, subsecretario de educación del distrito y director en varios periodos del departamento de pedagogía de la U. Distrital. Además, porque mi formación académica está proyectada a la dirección estratégica del campo educativo como quiera que entre otros aspectos, mi trabajo de grado de doctorado fue sobre las estrategias y las estructuras del campo universitario colombiano.

¿Cuál es su propuesta insignia?

Mi proyecto básicamente es el de posicionar a la Universidad Pedagógica como líder en la pedagogía, las ciencias, las artes y las humanidades en el país y en el medio universitario.

¿Cuál es su propuesta económica?

Para este financiamiento hay dos iniciativas que estoy impulsando. Una es incluir dentro de la discusión, entre el Ministerio de Educación y el de Hacienda, la política de financiación de educación superior para que se abra un espacio a un situado fiscal, es decir, que dentro del sistema general de participaciones haya un porcentaje específico y permanente para proteger la educación. El segundo es garantizar el aumento de los ingresos por la estampilla para la universidad.

¿Qué hará con la violencia en la universidad?

Uno de los aspectos que se va a potencializar es el fomento de la organización o de la Federación Única de Estudiantes, como una forma de estimular la participación organizada y decisoria de la comunidad estudiantil en los asuntos académicos y en los estratégicos.

Leonardo Martínez

El licenciado en química es uno de los que mayor trayectoria tiene en la U. Pedagógica. Ha sido profesor de educación básica y ha ocupado cargos administrativos y de investigación dentro del claustro de educación superior.

¿Por qué quiere ser rector?

Tengo la trayectoria académica e intelectual suficiente para ser el rector de la universidad, porque hago parte de todo este proceso colectivo que hemos venido construyendo. He habitado la universidad por 21 años y, por lo tanto, la conozco muy bien en todos sus detalles.

¿Cuál es su propuesta insignia?

Tenemos como principio fundamental dignificar lo público, potenciar la universidad, continuar con una administración transparente, rindiendo cuentas a la comunidad académica, invitando al cumplimiento de deberes y fortaleciendo la universidad.

¿Cuál es su propuesta económica?

Hay que insistir en un proyecto de reforma a la Ley 30, que nos permita un aumento real de recursos. Ya se firmó la ley que nos da recursos por ser instituto pedagógico de la nación. Por otro lado, está fortalecer la relación universidad-sociedad con procesos formativos y comunitarios para obtener recursos propios , así como fortalecer los convenios.

¿Qué hará con la violencia en la universidad?

Estamos trabajando de manera articular con el Ministerio de Salud y varias organizaciones el tema del consumo y vamos a generar un programa con estrategias de prevención al abuso de sustancias psicoactivas. Vamos a comprometer a todas las facultades.