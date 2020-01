Los cuestionamientos a la nueva directora de la Uaesp

A la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp) llegó Luz Amanda Camacho con varios retos de por medio. Además, de encargarse de encontrar una alternativa que permita el desmonte gradual del relleno sanitario de Doña Juana, deberá revisar la implementación del nuevo esquema de aseo, los programas de aprovechamiento de residuos, la normatividad del alumbrado público y las condiciones de los recicladores de la ciudad.

No es la primera vez que pasa por esta entidad del Distrito. En 2009 fue asesora de la Uaesp, en medio del proceso de adjudicación de la administración del relleno sanitario, por lo que ya tiene claro que es lo que quiere hacer en los próximos cuatro años dentro de la entidad. Camacho, quien es ingeniera de sistemas de la Universidad Innca, con experiencia en contratación pública y anticorrupción internacional, también ha pasado por la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos, en la fue interventora (agente especial) en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY).

Si bien ha sido cercana a la Alianza Verde y a Claudia López, su nombramiento ha sido cuestionado por investigaciones que se encuentran en curso, ante la Procuraduría y la Contraloría, así como por una acusación, por presuntamente haberse involucrado en las elecciones atípicas municipales de Yopal siendo funcionaria pública. De acuerdo con Camacho, todo lo que se le ha acusado carece de pruebas. “Creo que es un deber de los entes de control vigilar y entre mas uno salga de eso, queda más legitimado”.

La primera de ellas se dio en 2016. La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por irregularidades en la adquisición de la sede en Casanare de la Contraloría en 2013, en la que Camacho para ese momento trabajaba. Al respecto, ella asegura que el proceso no tiene fundamento, dado que para ese momento su única función era publicar la convocatoria y enviar las propuestas, en un sobre, hasta Bogotá.

“Las gerencias no tienen esa competencia por manual de funciones. Como está diseñada la contraloría, esto está centralizado en Bogotá y lo hace la dirección administrativa y financiera con asesores y con grupos. Ellos tienen los recursos físicos y demás. No hay nada distinto a eso. Ni un solo documento. Más bien que verifiquen los informes técnicos de esa supervisión”, dijo Camacho.

Asimismo, el ente de control le abrió una indagación preliminar por una queja de acoso laboral, presentada por Natalia Garcés Gerena, quien trabajaba en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal. La denunciante asegura que Camacho no solo la cambió de puesto sin justa causa, sino que además impidió que asumiera un alto cargo dentro de la compañía, que se definió por concurso de méritos, y en el que solo ella cumplía todas las condiciones.

Según Camacho, la historia fue diferente. “Cuando llegué a Yopal, en diciembre de 2015, ella era la profesional encargada del relleno sanitario y estaban en medio de una emergencia sanitaria porque hubo un derramamiento de lixiviados, que ya había sido alertado en dos ocasiones por la Superintendencia. En febrero, tomé las acciones del caso y la pasé al laboratorio de aguas. No fue el único traslado que hicimos”.

Posteriormente, dentro de la Empresa de Acueducto de Yopal se abrió el concurso de méritos para escoger el jefe de proyectos, dado que el anterior, por problemas judiciales tuvo que ser retirado del cargo. Camacho asegura que el proceso fue transparente y la funcionaria quedó en el cuarto lugar. “Después de lo que pasó en el relleno, la Superintendencia de servicios sancionó a la EAAAY por más de $200 millones, además nosotros también le abrimos a ella una investigación”.

A la par, la Contraloría la investiga por el detrimento fiscal de al menos 5.000 millones de pesos por negarse a que la EAAAY se encargara del alcantarillado pluvial que se construyó en la capital de Casanare. Camacho argumenta que las obras las hizo la gobernación, pero no previó quien se encargaría de su funcionamiento. “Las aguas lluvia no son responsabilidad de la empresa de Acueducto porque no están en la tarifa, por lo que es responsabilidad del municipio. Lo que pasó es que sin argumento jurídico sacaron de la investigación a Marco Tulio Ruiz y a todos los investigados y me metieron a mi y a los dos agentes anteriores de la EAAY por el deterioro de la obra”.

Pero el cuestionamiento más grande fue hecho por su presunta participación en las elecciones atípicas en Yopal, mientras que era la agente especial de la EAAAY. De acuerdo con la denuncia, Camacho habría financiado y apoyado la campaña de Leonardo Puentes (por la Alianza Verde y el Polo Democrático), quien terminó ganando las elecciones.

De acuerdo con el denunciante, Camacho habría creado un chat para apoyar al candidato, “el fin era estructurar una campaña de desinformación nefasta y determinante, para que la ciudadanía le tomara afecto a Leonardo Puentes, el candidato anticorrupción, y odiara a los demás candidatos, al relacionarlos que estaban aliados con personas corruptas”, aseguró a los medios locales Alexis Lamus Sarmiento.

A través de este grupo, según la denuncia, Camacho habría ordenado instalar publicidad con el eslogan “Somos los verdes, los de Yopal”, que no haría parte de la imagen corporativa de la empresa y tendría fines políticos. En su defensa, la funcionaria asegura que nada fue así, pues el verde y el eslogan se utiliza en la empresa desde 2011, antes de que ella llegara.

En cuanto al chat indica que fue creado para una reunión que tuvo con sus amigos en su casa. “La mitad del chat es hablando de quien iba a comprar los tamales y a hacer el chocolate. Era pura mamadera de gallo y en algún punto les digo de que venían las elecciones y yo estaba a punto de resolver el tema del agua y le teníamos que entregar la compañía a alguien responsable, porque el municipio nos debía subsidios y mucha plata de una planta que habíamos hecho, entonces les dije que me parecía que el más decente era Leonardo Puentes y lo sostengo, después ya no me pareció tanto. Esa fue toda mi participación en política y el concierto para delinquir”, asegura Camacho.

Por ahora, ninguna de las investigaciones ha prosperado, por lo que el interés está puesto sobre la gestión de Luz Amanda Camacho en la Uaesp, pues como primer reto tendrá que encargarse de definir el futuro del relleno sanitario de Doña Juana, así como de cumplir la promesa de campaña de Claudia López y revisar la estructuración de la tarifa de aseo.