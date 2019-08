La próxima audiencia será el 18 de noviembre

Los dilemas en el caso de Mauricio Orjuela

Mauricio Orjuela murió por una peritonitis derivada de perforaciones intestinales por fiebre tifoidea. / Archivo particular

El próximo 18 de noviembre, el juez que analiza el proceso que se adelanta por la muerte del periodista Mauricio Orjuela tendrá que anunciar si debe las autoridades deben continuar la investigación contra el médico, acusado por negligencia en la atención al comunicador, o la archiva, como lo solicitó la Fiscalía.

La decisión la deberá tomar con base en las pruebas presentadas por la defensa del profesional de la salud y los argumentos del ente acusador, que solicitó la preclusión (archivar el caso), luego de conocerse un informe de Medicina Legal en el que se determinó que Orjuela murió como consecuencia de una salmonela (infección bacteriana), que agravó su situación, por lo que considera que no hubo responsabilidad del médico que lo atendió.

Pese a ello, la familia del periodista no está de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía. En medio de la audiencia que se adelantó ayer, la nueva abogada de los Orjuela Bernal aseguró que la determinación tomada por la fiscal descarta material probatorio que no se ha tenido en cuenta, como la práctica de nuevas pruebas, y no se ha escuchado a expertos que corroboren que se cumplieron los protocolos médicos en la atención.

Asimismo, la abogada señaló que la Fiscalía solo está teniendo en cuenta el dictamen de Medicina Legal, con base en opiniones y resúmenes de la historia clínica, sin analizar otros factores como qué tan peligrosa era la bacteria y si pudo afectar a los padres; cómo se pudo evitar la muerte y, en especial, en qué punto se falló en la atención de Mauricio Orjuela.

“Se le está enviando un mensaje de impunidad a la opinión pública. Y lo peor es que es el ente acusador, apoyándose en la labor de una buena defensa, para exculpar a la persona investigada”, dijo la abogada.

A la par, Jesús Enrique Orjuela, padre del periodista, señaló en la audiencia que el único fin que tienen él y su esposa es buscar la verdad detrás de la muerte de su hijo y no venganza, pues, según él, hubo varias inconsistencias durante la atención que demostrarían que existió negligencia.

Tras hacer un repaso del recorrido de Orjuela por el hospital de Engativá, la clínica Shaio y la de la calle 100, de Medimás, la Procuraduría aseveró que no solo se debe analizar el actuar del grupo médico que lo atendió, sino hacer reparos al sistema de salud, por las fallas administrativas, tanto en la realización de exámenes, como en la falta de atención en el momento que se necesitó de un gastroenterólogo.

El abogado del médico acusado, Ricardo Burgos, indicó que el dictamen de Medicina Legal y el concepto del comité de expertos (conformado por miembros de la Federación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Cirugía, entre otros) reconocen que la causa de la muerte del periodista fue la bacteria, que no cuenta con un examen fijo para determinar su presencia en un cuerpo, ni tampoco se tenían indicios de que podría haberla adquirido, por lo que no se puede acusar al médico por estas circunstancias.

Además indicó que la atención que se dio a Orjuela no fue exclusiva del médico acusado, ya que, de hecho, la primera cirugía la realizó otra doctora, y del mismo modo se debe analizar la respuesta de los centros médicos, pues, como lo señaló la Procuraduría, hay que considerar las fallas dentro del sistema de salud.

Si bien el juez escuchó a todas las partes, decidió tomar un tiempo para analizar el nuevo dictamen de Medicina Legal y los argumentos de todas las partes, para así decidir si archiva o no el proceso contra el médico. Para ello citó a una nueva audiencia el 18 de noviembre, día en que se conocerá el rumbo que tomará este caso, pues de precluirse la investigación contra el médico se cerraría, al menos en primera instancia, la investigación por la muerte del periodista.