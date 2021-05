Los líos de movilidad cuando falla Transmilenio

El sistema opera al 65 % de su capacidad, por la destrucción de estaciones en las protestas. Los más afectados son 500.000 usuarios que han tenido que caminar o buscar alternativas. Aunque los llamados a suplir ese vacío son los buses tradicionales y los taxis, se está viendo favorecido el transporte informal.

Gabriela vive en Marsella, suroccidente de Bogotá, y es usuaria de la estación de Transmilenio (TM) con el mismo nombre del barrio. Desde allí va hasta las estaciones de Pradera o Banderas, donde para el servicio que le sirve. Desde hace unos días, tanto Marsella como Pradera están fuera de servicio por los desmanes durante las protestas que vive hace dos semanas Bogotá. Así que le ha tocado caminar, usar bicitaxi o pagar taxi hasta Banderas, para llegar a su lugar de trabajo, en el norte de la capital.

La situación de Gabriela es la misma que viven unos 500.000 usuarios de TM, afectados por los daños en 52 de las 147 estaciones del sistema, que hacen imposible su apertura al público. Los que más sufren la interrupción del servicio son los residentes del sur, que solo tienen disponibles los portales de TM. Por ejemplo, en la troncal de Las Américas solo opera el portal y la estación Banderas; en la troncal NQS solo sirven dos estaciones, además del portal, y lo mismo se registra en las líneas hacia Usme y el portal del 20 de Julio.

En principio, los llamados a resolver esta complicación son los buses del SITP y los que aún prestan el servicio provisional. No obstante, en cuanto al SITP, hay dos problemas grandes: los buses están dejando de operar más temprano y quienes no lo usan a diario suelen tener problemas con el tema de los paraderos y las frecuencias. Y en los vehículos del antiguo esquema de buses, según los propios transportadores, no se ha visto un mayor cambio.

“No ha habido mayor demanda, porque se ha disminuido el parque automotor por el proceso de desmonte“, cuenta Jimmy Zuleta, gerente de Cootranskennedy. Una teoría de por qué no se ha dado un aumento de la demanda la tiene Édgar Torres, quien preside una asociación de propietarios vinculados al SITP provisional: “Estábamos movilizando unos 180 pasajeros al día y en estos, por mucho, hay 200. Quien deja de coger TM no se pasa al bus, pues hemos visto que optan por caminar, la bicicleta o transporte informal como vans y bicitaxis”, dice.

En efecto, los pocos beneficiados por la situación de TM son los transportadores informales, quienes confirman que mucha gente está optando por su servicio para que los acerquen a una estación de TM disponible o, en general, para recorridos cortos. Arnulfo Moreno, representante de los bicitaxistas de Kennedy, manifiesta que “el trabajo aumentó e incluso se cobra un poquito más por la distancia. También se nos extendió el horario, antes se prestaba servicio hasta las 9:00 p.m. y ahora hay días que nos dan la 1:00 a.m. pedaleando”.

Luz Stella Hernández, representante del bicitaxismo en Patio Bonito, indica que si bien ha aumentado el trabajo y que ahora el recorrido que más les piden es hasta Banderas, no es una situación que les haya significado muchas ganancias extra, pues por ahora apenas se están recuperando del impacto de la pandemia. Esta misma situación se repite en zonas donde nunca han existido alimentadores de TM, por lo que el servicio lo han prestado los conductores de vans por $1.000. Por estos días también son los únicos que pueden acercar a la gente hasta una avenida donde puedan tomar otro tipo de transporte así que se toman la licencia de cobrar $500 o $1.000 más.

Otros transportadores que han aprovechado la situación son las plataformas tipo Uber, Didi o Cabify. De acuerdo con los taxistas, su trabajo a pesar de los daños en TM incluso ha disminuido, puesto que las aplicaciones están haciendo promociones como dos viajes por uno, que les sirven a quienes pueden pagarlo. “Es muy grave para nosotros que no podemos modificar tarifas y como gremio no podemos combatir con eso”, cuenta Dagoberto Álvarez, conductor de taxi.

En eso coincide Elías Forero, líder sindical de los taxistas, quien asegura que “la ilegalidad está desbordada en zonas como Suba. Por las marchas, TM funciona hasta determinada estación y de resto hay muchas vans, bicitaxis y carros particulares llevando la gente hasta sus casas”.

Los arreglos del sistema, cuyo costo según TM asciende a $7.000 millones, no se harán de un día para otro. Es más, como las marchas seguirán, hay peligro de que otras estaciones salgan de servicio. Por lo tanto, según expertos, es momento de impulsar el carro compartido (algo que no muchos apoyan, por la pandemia), pero también es la oportunidad de reevaluar que TM sea la columna vertebral del transporte.

José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, asegura que “hay que hacer alianzas entre vecinos y organizar carros según las rutas que sirvan a varios. TM va a seguir operando a su mínima capacidad por mucho tiempo y la única forma de cubrir ese déficit es el carro compartido o la bici. También hay que ver qué pasará con el déficit de TM, pues si se suma el gasto por los daños tenemos una bola de nieve que hará financieramente preocupante el sistema”.

Por su parte, Fernando Rey, experto en movilidad y exgerente de TM, señala que estas complicaciones son reflejo de que “TM fue concebido como el único sistema de transporte” y que lo único que queda para momentos como este es caminar o andar en bicicleta y, para los más pudientes, utilizar taxi o sus carros. “Esto da para pensar que Bogotá necesita más modos de transporte, que además deben estar integrados”, concluye.

TM asegura que “ha venido trabajando sobre la habilitación de las estaciones en la medida de lo posible”, pero los daños no son los mismos en todos los puntos, por lo que depende del nivel de afectación el tiempo para que estén de nuevo en servicio. Y aunque el llamado del sistema es a planear los viajes, todo depende de la oferta que hay en cada zona. Lo único cierto es que por muchas semanas más, incluso si el paro se acaba, se repetirán las escenas de ciudadanos caminando kilómetros hasta llegar a sus casas.