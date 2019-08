Lucía Bastidas, Juan F. Grillo y Celio Nieves serán los ponentes del POT en el Concejo

El Concejo se apresta para la discusión más trascendental de este cuatrenio. En la corporación ya está radicado el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por la administración Peñalosa, que definirá la hoja de ruta para el desarrollo de Bogotá hasta 2031. Desde este momento, los 45 concejales, en especial los 15 de la comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, empiezan el estudio del documento para posteriormente debatirlo y aprobarlo o no. Sin embargo, primero se deben esperar los pronunciamientos de los dos ponentes, que fueron definidos este miércoles. (LEA: Proyecto de POT ya está en manos del Concejo de Bogotá)

Lucía Bastidas (Alianza Verde) y Celio Nieves (Polo Democrático), serán los dos cabildantes que deberán presentar su ponencia en no más de 20 días. Los acompañará en este proceso el concejal Juan Felipe Grillo (Cambio Radical), presidente la comisión, que tendrá como labor coordinar a los ponentes, pues ambos pueden trabajar en conjunto o por separado.

Hasta el 5 de septiembre, los dos concejales ponentes tienen plazo para emitir sus conceptos. Puede darse la situación de que ambos planteamientos estén en el mismo camino, para lo cual Grillo se encargará de unificar las ponencias, sean positivas o negativas.

Sin embargo, por el trabajo que han adelantado estos cuatro años, lo más probable es que los conceptos sean distintos y se presenten por separado.

Lucía Bastidas no solo pertenece a la bancada de Gobierno en el Concejo, sino que ha sido una de las principales escuderas del alcalde Peñalosa frente a sus opositores, incluso, en muchas ocasiones, pertenencientes a su mismo partido. Por su parte, Celio Nieves pertenece al partido que mayor oposición le hizo a los proyectos del Distrito, e incluso se lanzó como precandidato a la Alcaldía para estas elecciones, pero finalmente se alió con Luis Ernesto Gómez (Activista) y Jorge Rojas (Unión Patriótica) -quien días después se retiró de la coalición -, para proclamar la candidatura única de Claudia López (Alianza Verde).

Es acá donde entra a jugar un factor fundamental para la discusión del POT en el Concejo, y es que esto ocurrirá en plena temporada electoral. Los cabildantes tienen 90 días, que se cumplen a finales de octubre aproximandamente, para analizar y emitir una decisión sobre el proyecto. Mientras esto ocurre, la gran mayoría de cabildantes estarán en campaña para reelegirse o para apoyar a uno de los candidatos a la Alcaldía de cara a las elecciones del 27 de octubre. Incluso, para esa última semana de octubre también está prevista la licitación de la adjudicación del metro elevado, uno de los proyectos clave incluidos en el POT.

Concejales del Polo ya perfilan cómo será la ponencia que presentará Nieves. "Se tendrán garantías para que el Polo Democratico exprese sus opiniones sobre este inconveniente proyecto de la Administración del alcalde Peñalosa. Cuenta con una bancada de este maravilloso partido", aseguró Xinia navarro. "Es una garantía de un estudio juicioso y riguroso de un proyecto que ha sido muy cuestionado por las organizaciones sociales y personalidades de la academia", agregó Manuel Sarmiento.

Por su parte, nadie de Alianza Verde se ha manifestado todavía sobre la elección de Bastidas como ponente. Y es que la cabildante podría verse en una encrucijada, dado que es incondicional del Distrito, pero aspira a repetir curul en el Concejo por los próximos cuatro años, con el aval del partido de Claudia López, quien ha tomado suficiente distancia del alcalde Peñalosa, a quien apoyó en sus aspiraciones presidenciales en 2014.

Mientras los dos concejales ponentes realizan el estudio para estructurar sus ponencias, el Concejo realizará dos cabildos abiertos para que los ciudadanos y candidatos a la Alcaldía participen y presenten sus observaciones al proyecto. Estos cabildos se realizarán el 30 de agosto y el 6 de septiembre.

Apenas se presenten las ponencias, los 15 concejales de la Comisión del Plan se encargarán de deliberar el documento y serán los únicos que podrán solicitar cambios al proyecto de POT. Esta comisión está conformada, además de Grillo, Bastidas y Nieves, por César García (Cambio Radical); Diego Molano y Andrés Forero (Centro Democrático); Marco F. Ramírez (Opción Ciudadana); Juan Carlos Flórez (ASI); María Victoria Vargas y Germán García (Liberal); Nélson Cubides (Conservador), David Ballén y Ricardo Correa (La U), Olga Rubio (Mira) y Jorge Torres (Alianza Verde). De estos nombres, al menos nueve hacen parte de los cabildantes que han defendido los planes del Distrito

Una vez se discuta en la comisión, el plan del Distrito pasará a la plenaria del Concejo, donde se decidirá si se aprueban o no los planes propuestos por esta administración para los próximos 12 años. ¿Y si los concejales no llegan a un acuerdo para aprobar el plan? En este caso, la falta de consenso le permitirá al alcalde Peñalosa aprobarlo por decreto. Sin embargo, si el Concejo no lo aprueba, el Distrito se tendrá que atener a los planes del próximo alcalde.

Vale aclarar que el proyecto llegó al Cabildo con la sombra de tener un concepto negativo por parte del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), que a finales de julio subrayó los que considera como errores del documento, como los desajustes en la proyección de crecimiento de la ciudad debido a las cifras de población presentadas por el DANE y las imprecisiones en la estimación de la demanda de vivienda que necesita la ciudad. Además, el grupo de experto recomendó la construcción del metro subterráneo y advirtió que el proyecto de POT beneficiaría al mercado inmobiliario y no a la ciudadanía.