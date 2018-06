Luz verde a apertura de licitación para construir Transmilenio por la Carrera Séptima

Terminó la incertidumbre por los estudios y diseños de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima. El Distrito anunció que la interventoría del proyecto aprobó la actualización de los diseños de la troncal, con lo que lograría cumplir con el cronograma y el propósito de adjudicar este año la obra que contempla la construcción de 20 kilómetros de troncal entre las calles 32 y 200, y la renovación de 400.000 metros cuadrados de espacio público en el histórico corredor vial.

La luz verde a la obra se dio esta semana, cuando la interventoría entregó concepto favorable sobre la actualización de los diseños que se realizaron en 2007, y que realizó nuevamente la firma Ingetec. Esta era la quinta oportunidad para que se concretara el visto bueno a los estudios, pues estos reposan en las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) desde diciembre, pero la entrega final se aplazó en cuatro oportunidades debido a falta de claridad en temas clave como los estudios de tránsito, el presupuesto, el cronograma, las especificaciones técnicas, y los estudios geotécnicos, de suelos y ambientales. Esos ítems estaban agrupados en 14 paquetes técnicos, de los cuales solo cuatro estaban aprobados hasta hace un mes. (LEA: Definen plan de intervención al Museo El Chicó para Transmilenio por la Séptima)

La duda más grande sobre los estudios radicaba en la falta de diseños de redes de servicios públicos, pues es lo que más demora una obra de este tipo, pero el problema fue resuelto con la revisión por parte de Codensa y la Empresa de Acueducto a cada uno de los postes y alcantarillas ubicados en el trazado del proyecto. Con esto, los 14 paquetes técnicos que se debían entregar como parte del contrato fueron avalados y como el IDU ya tiene aprobados los estudios y los $2,4 billones que costará la obra, solo le queda estructurar la licitación, que espera adjudicar este año.

De acuerdo con la directora del IDU, Yaneth Mantilla, los estudios comprenden más de 10.000 mapas, folios y documentos técnicos con los que soportan la viabilidad de una troncal por la Séptima, en los que aclaran temas como la adquisición de predios y el espacio, que ha sido el principal reparo de la obra desde que esta se empezó a gestar. “Lo más importante que debe saber la ciudadanía es que este megaproyecto es viable, está financiado en su totalidad, y desde hoy iniciaremos el procesamiento de la información y el trámite necesario para estructurar la licitación de la obra, la cual se abrirá en agosto y se adjudicará a final de este año”.

Por ahora, el IDU avanza en su última estrategia de socialización del proyecto, que se trata de una serie de 100 conversatorios, foros y reuniones para dar a conocer las características de la troncal.

Entre tanto, los detractores de la obra anunciaron que la demandarán e impulsarán una consulta popular, con la que pretenden que la ciudadanía decida el futuro del proyecto. Para esto, el Comité Defendamos la Séptima, que encabeza la oposición al proyecto, está realizando una serie de reuniones para convencer a los residentes y comerciantes de la zona de hacer una recolección de fondos para la que habilitaron este enlace, pues la consolidación de la acción popular podría llegar a costarles $200 millones, dado que la defensa estará encabezada por abogados constitucionalistas y expresidentes de altas cortes.

"La troncal de Transmilenio por la carrera Séptima no es un hecho, se puede frenar. Los técnicos dicen que va a traer enormes deterioros al sector, no es una solución de movilidad, no corresponde a lo que la ciudadanía espera en materia ambiental, y será un descalabro financiero, un nuevo elefante blanco con tres deprimidos de mayor complejidad que el de la 94. Peñalosa y su administración asumieron una actitud antidemocrática, nunca escucharon a la ciudad, no pueden decir ahora que sí se quieren reunir a escucharnos. El proyecto no cuenta con "licencia social" y se ratifica que es un crimen de lesa urbanidad. Vamos a demandarlo y a movilizarnos", indicó el Comité Defendamos la Séptima.

Los diseños definitivos indican que la troncal irá de la calle 34 a la 200 y reemplazará los 110 paraderos del SITP que existen actualmente. El proyecto tendrá tres puentes peatonales (calles 130, 153 y 163), cuatro puentes vehiculares (calles 85, 92, 100 y 127) y tres deprimidos (calles 72, 85 y 94). Además, la obra estipula la reconstrucción total de 400.000 metros cuadrados de aceras y espacio público, y 11 kilómetros de ciclorruta entre calles 100 y 200. La troncal también tendrá conexiones en la carrera Décima, la calle 26, la Avenida Caracas y en la calle 100, pensando a futuro en la construcción de la troncal de la Avenida 68.

