Luz verde para el piloto de bares en Bogotá

Solo podrán participar en el piloto el 10 % de los establecimientos de la capital. Los interesados tienen que registrarse en la Alcaldía de Bogotá para que esta revise los protocolos de bioseguridad. Aquí le contamos como funcionará.

El Distrito por fin le dio vía libre al piloto de bares en Bogotá por medio de un decreto que se expidió este viernes. La estrategia funcionará con el 10 % de este tipo de establecimientos, los cuales tendrán que registrarse en la página de la Alcaldía de Bogotá y presentar sus protocolos de bioseguridad.

Son cerca de 2.465 bares los que podrán hacer parte del piloto. Para registrarse deben acceder al siguiente link. La Secretaría de Salud será la encargada de verificar dichos protocolos y en caso de avalarlos, recibirán una certificación que les permita laborar. Esta será entregada por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Asimismo, la secretaría de Desarrollo también deberá informar los bares que no fueron autorizados para funcionar. La Alcaldía de Bogotá aclaró que este piloto no permite que se puedan utilizar espacios de baile o que las discotecas puedan funcionar, pues esta actividad todavía no está permitida por el Ministerio de Salud.

Los horarios de funcionamiento para los bares que sean autorizados solo podrán laborar los jueves, viernes y sábados, de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. La Secretaría de Salud será la entidad que realizará controles de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

“Rogamos a la ciudadanía ser conscientes de que la pandemia sigue cobrando vidas y generando contagios. Queremos que se pueda disfrutar, de manera responsable, las actividades de entretenimiento nocturno. Cada ciudadano debe tener el uso permanente del tapabocas y así evitar que se relaje el autocuidado”, dijo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

Los establecimientos que incumplan alguna de las medidas del Distrito podrán enfrentar amonestaciones, multas, ser suspendidos o el cierre del establecimiento.