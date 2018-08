Madres comunitarias inician huelga de hambre en la Catedral Primada en reclamo por su pensión

* Redacción Bogotá

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-079 de 2018, concluyó que, por el carácter solidario de su labor, no tienen derecho a ese beneficio. Aunque desde 2014 un grupo de ellas percibe salario y aportes a la seguridad social, para las más ancianas no hubo protección en pensión por más de 30 años, lo que conlleva a no poder cumplir el mínimo de semanas cotizadas.