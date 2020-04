Reflexiones tras 15 días de cuarentena

Mala calidad del aire: una problemática de la región

Felipe García Altamar - @FelipeAltamar

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, paradójicamente el medio ambiente ha tenido un respiro. El aislamiento obligatorio y las restricciones a la movilidad han generado, por ejemplo, una mejoría en la calidad del aire en países como China, Italia y España. Sin embargo, esta situación no la disfruta Colombia en igual proporción. Ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, que cumplen dos semanas de aislamiento, la mejoría fue más demorada de lo esperado y en otras se mantienen los problemas de calidad del aire.

En la capital la situación es más particular, pues ni la alerta amarilla ambiental (que se levantó el viernes), decretada antes de la emergencia y que endureció el pico y placa y la actividad industrial; ni el simulacro de aislamiento o la cuarentena, que restringió por completo la movilidad (salvo excepciones), han servido como se esperaba. Por esta razón, los días de confinamiento dejan una serie de conclusiones y lecciones.

Quizá la más importante es que las estrategias no se pueden concentrar en un único factor. Si bien, limitar los carros o la actividad industrial ayuda, la contaminación no es solo por estas fuentes. Según Álex Saer, director de Asuntos Ambientales del Minambiente, la polución depende de varios factores y no hay uno determinante para la mejora o el deterioro de la calidad del aire. “Hay industrias, vehículos, quemas, vientos y factores meteorológicos. No se puede explicar el problema solo con el transporte público y las industrias, o que no hay lluvias. A este tema hay que darle un abordaje completo, para mejorar los mecanismos de sistematización de información integralmente”.

Debido a los cambios en los registros de contaminación, varios expertos han intentado explicar qué puede estar influyendo en los índices de la capital. Por ejemplo, la plataforma Gobernanza del Aire, de la Universidad de los Andes, ha hecho seguimiento a factores externos y tiene aclaraciones sobre lo que puede estar impactando en el país. El doctor Luis Jorge Hernández, director del grupo de salud pública de la universidad, comentó que sí hay una lección tras estos experimentos es que la contaminación es un fenómeno regional, que no respeta límites geográficos.

“La contaminación en Bogotá aumentó porque hay incendios en el Caribe y la Orinoquia, quemas de basura en Venezuela y flujo de vientos que hacen que aumente la contaminación del aire. Es lo mismo que cuando Bogotá contamina e influye en la calidad del aire de los municipios aledaños. Otra gran lección es que no solo los carros contaminan, sino que hay una sumatoria de contaminaciones que afectan a las ciudades”, afirmó.

Esto implica que es imperioso mantener el aislamiento en el país, no solo porque la contaminación puede impactar en la emergencia sanitaria por COVID-19, sino porque no se conoce cuál es la calidad del aire tras la cuarentena. Así lo considera el ingeniero Daniel Bernal, líder de la red ciudadana de monitoreo de calidad del aire, quien agregó que “la mala calidad del aire hace que las enfermedades e infecciones respiratorias agudas sean más fuertes y debilitan el sistema respiratorio”.

La contingencia atmosférica llevó a un grupo de once profesores e investigadores de varias universidades a emitir un comunicado, en el que reconocen el grado de contaminación de los últimos días y reiteran que hay posibles causas externas, más allá de lo que ocurre en Bogotá y las otras ciudades. Aunque resaltan las medidas tomadas por las autoridades locales para tratar de contener la polución, piden más acciones a la nación en el control de incendios forestales y la interacción con países vecinos.

“Desde la academia y los centros de investigación hacemos un llamado al Gobierno a tener mayor protagonismo, ya que ahora los contaminantes provienen, principalmente, de fuentes regionales como la quema de biomasa e incendios”, instaron los expertos. Otros tienen posiciones más radicales, como Gonzalo Díaz, médico de la U. Nacional e investigador sobre contaminación, quien opina que “lo ideal es parar la producción de fábricas que usan calderas” .

Los aprendizajes del Distrito

La primera consideración de la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, es que estos quince días han sido una excelente oportunidad para aprender sobre fenómenos regionales de calidad del aire. “Al tener las ciudades quietas, hemos detectado patrones que sospechamos, pero no teníamos clara su dimensión”, aseguró y agregó que otra enseñanza fue que el impacto de la actividad del hombre no se refleja en uno o dos días, y que esta cuarentena pone en evidencia la necesidad de ampliar la red de monitoreo.

Por otro lado, dijo que este periodo ha servido para fortalecer la conexión con otras capitales. “Ha sido bueno poder abrir un canal de comunicación con las demás ciudades y poder hablar con mucha frecuencia con autoridades ambientales de Bucaramanga y el Valle de Aburrá, para comparar datos y ver qué fenómenos afectan a las ciudades”, manifestó.

Por último, Urrutia destaca que en Bogotá queda la tarea de actualizar el plan decenal de aire y fortalecer las iniciativas ciudadanas y de la academia. Sobre las peticiones de guardar los buses y cerrar la actividad industrial, la secretaria aclara que el transporte público es una necesidad y que la mayoría de fábricas funcionan bajo las medidas de la alerta amarilla (apagadas de 0 a.m. a 5 a.m.) y que muchas están por debajo de su actividad normal. “Quienes piden que se apague el transporte no conocen la ciudad, porque es el único sistema que puede mover a Bogotá”, concluyó.

Por ahora, las conclusiones están en manos de las autoridades, que tras superar la emergencia sanitaria enfrentarán una dura tarea: encontrar un camino efectivo para mejorar la calidad del aire en la capital.