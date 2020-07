“Marco Fidel Ramírez debe expulsar a asesor que agredió a su novia”

El concejal de Bogotá William Moreno pidió que el ‘concejal de la familia’ actúe frente a las agresiones de su funcionario Jorge Ramírez Lamy (ver actualización de esta noticia al final) contra Aydee Gamboa.

El concejal de Bogotá William Moreno, con quien trabaja Aydee Gamboa, la mujer que fue brutalmente golpeada por un asesor del autodenominado ‘concejal de la familia’, Marco Fidel Ramírez, dijo que le corresponde al cabildante tomar la decisión de expulsar a Jorge Ramírez Lamy de su grupo de colaboradores. Ramírez Lamy, quien se desempeña en la Unidad de Apoyo Normativo (UAN) del concejal Marco Fidel Ramírez, golpeó este fin de semana a Gamboa, con quien sostenía una relación sentimental, causándole hematomas y laceraciones las cuales, al ser valoradas por la EPS, le dieron una incapacidad inicial de 7 días. La jefe de prensa del concejal William Moreno demandará penalmente a Ramírez Lamy, luego de someterse a una nueva valoración esta vez en Medicina Legal.

En entrevista con Blu Radio, el concejal William Moreno dijo que Marco Fidel Ramírez “sí tiene la facultad para remover al agresor del cargo”, todo lo contrario a lo que había indicado el concejal para la familia en declaraciones en las que también negó que Jorge Ramírez Lamy asista a la misma iglesia que el hombre de 29 años, situación que no está comprobada.

“A veces tiene uno reservas en cuanto lo que se predica y se aplica. En varias oportunidades a este concejal le ha ocurrido este tipo de episodios. Él trata de ser un abanderado de principios éticos y la defensa de una serie de valores, pero desafortunadamente con frecuencia se ve involucrado en ese tipo de episodios”, aseguró Moreno al agregar que los funcionarios que trabajan con Ramírez sí hacen parte de su iglesia.

Por su parte, Aydee Gamboa, la comunicadora que fue golpeada por Jorge Ramírez, calificó a su agresor como un hombre obsesivo y compulsivo. “Yo me encontraba en el apartamento, departiendo un almuerzo con mi familia, y este sujeto me envió un mensaje de texto para que le devolviera algunas cosas y me dice que irán sus papás. Sin embargo, bajo a la portería y estaba él. Le dije que no quería seguir con él porque había visto comportamientos extraños, sicológicos obsesivo-compulsivos de él”, aseguró.

Y agregó que, de manera inmediata, Ramírez la cogió del cabello, le dio puños en la cara, la bota al piso. Adicionalmente, la mamá del agresor lo alienta para que le siga golpeando.

Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, el señor Jorge Ramírez Lamy remitió a El Espectador una copia del Acta de Audiencia Concentrada del Juzgado 10 penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, de fecha 23 de julio de 2019, en la que consta que previa solicitud de preclusión de la Fiscalía por desistimiento presentado por la víctima, el juez de conocimiento decretó la extinción de la acción penal a favor de Jorge Ramírez Lamy, precluyendo así la investigación.