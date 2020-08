Más de 200 comparendos en las primeras horas del plan candado en Cundinamarca

Para evitar que los ciudadanos desacaten la medida de aislamiento y salgan a vacacionar, las Policía ha dispuesto estrictos controles de tránsito en las vías del departamento, adelantando un plan candado ordenado por el gobernador Nicolás García. Los uniformados ya entregaron el primer reporte que dejó las primeras horas de la medida.

Como ya es costumbre desde el inicio de la pandemia, Cundinamarca vuelve a realizar estrictos controles de tránsito en el departamento durante el puente festivo. Esta vez, además de restringir la movilidad, se adelanta un plan candado por parte de la Policía, que ha implementado puestos de control vial en las vías y peajes. Pese a que los ciudadanos ya conocen las restricciones, se han impuesto más de 200 comparendos.

Desde este jueves 6 de agosto se vienen implementando dichos controles, que han dejado como resultado 215 comparendos y 213 vehículos inmovilizados. “Se trata de vehículos que han querido llegar a diferentes municipios de Cundinamarca con el fin de ir este fin puente festivo de vacaciones”, dijo el coronel César Castro Guerrero, comandante de Policía del departamento.

Los infractores tendrán que pagar desde $438.900 hasta $936.320, y estas multas no solo pueden ser por infracciones de tránsito, sino también por no usar tapabocas, no respetar el distanciamiento social o cualquiera de las otras medidas decretadas por el Gobierno. “Invitamos a la ciudadanía a quedarse en casa. Si son encontrados por la Policía Nacional se harán acreedores de un comparendo. Respetando las medidas de bioseguridad es la única manera con la que podemos contribuir para que la pandemia no se siga expandiendo en el departamento”, aseguró Guerrero.

Ley seca y confinamiento estricto en Madrid

El municipio de Madrid se encuentra en cuarentena estricta y ley seca, pues el aumento de casos de COVID-19 tiene en alerta a las autoridades. Desde el pasado jueves 6 de agosto, a las 6:00 p.m., comenzó la restricción del expendió de bebidas alcohólicas, mientras que el confinamiento obligatorio inició desde este este viernes 7 de agosto.

Andrés Tovar Forero, alcalde de la localidad, manifestó que “únicamente las farmacias o droguerías podrán prestar sus servicios las 24 horas, mientras que los restaurantes y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de plataformas de comercio electrónico y por entrega a domicilio, desde las 8:00 a.m., hasta las 9:00 p.m.”. Además, cualquier actividad deportiva también está prohibida.

Durante la emergencia sanitaria, se han realizado 6.978 órdenes de comparendos y se han inmovilizado 6.111 vehículos en toda Cundinamarca.