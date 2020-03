Así funcionará el transporte durante el confinamiento

Unas 31.000 personas salieron de las terminales de Bogotá previo a simulacro de aislamiento

Aunque en un día típico salen unos 100.000 viajeros desde las terminales de la capital, vale resaltar que dos de las recomendaciones para estos días son evitar las aglomeraciones y no tomar el simulacro como un periodo de vacaciones.

Bogotá está en vilo por el simulacro de aislamiento que se realizará desde este viernes 20 de marzo hasta el lunes 23. Será la primera vez en la historia reciente de Bogotá que todos sus habitantes (salvo excepciones) deberán estar confinados en sus casas por cuatro días, como forma de ensayar los planes para contener el contagio del nuevo coronavirus. Pese a que una de las primeras advertencias de las autoridades fue que el simulacro no era una extensión del puente festivo, y por tanto vacaciones, esto no fue acogido por muchos y las terminales de la capital siguieron registrando movimiento, aunque mucho menor al de un día típico.

La sugerencia de no tomar el simulacro como un periodo de vacaciones era clave. En España e Italia se especula que justo así se contribuyó a la propagación del virus pues, tanto en Madrid como en Milán, los habitantes "huyeron" hacia zonas aledañas cuando los gobernantes decretaron las primeras restricciones de circulación.

Sin embargo, según el más reciente reporte de la Terminal de Transportes de Bogotá, hasta las 10:00 p.m. de este jueves salieron de los tres portales 3.000 vehículos, con 31.600 pasajeros a bordo. El miércoles se registró una situación similar, con la salida de 33.000 viajeros en 3.220 buses. Si bien en un día pico se puede registrar un flujo de hasta 100.000 pasajeros, vale recordar que entre las principales recomendaciones para aplacar la propagación del COVID-19 es evitar las aglomeraciones.

Aunque ya pasó el pico de personas que salieron mediante transporte público intermunicipal, la Terminal confirmó que todavía hay pasajeros esperando por abordar sus buses, e incluso preguntando por pasajes, y que hay despachos largos a destinos como la costa caribe, que partirán hacia las 9:00 p.m.

Además del módulo 3, al que llegan los que se transportan hacia el norte del país, el otro módulo que sigue recibiendo viajeros es el 4, donde se toman los taxis que hacen servicios interdepartamentales hacia municipios de Cundinamarca y Boyacá. Quienes se aferran a viajar así sea en transporte no autorizado desde otros puntos diferentes a las terminales, deben tener en cuenta que los peajes de las vías de Cundinamarca estarán cerrados hasta el lunes 23 de marzo a las 11:59 p.m.

Como el decreto que reguló el simulacro de aislamiento contempla la restricción de circulación desde y hacia Bogotá, la terminal de transportes también dejará de prestar servicio de despacho de buses y de venta de tiquetes. Aunque los horarios de viaje son dispuestos por las empresas de transporte, estas deben ceñirse a la norma o pueden ser sancionadas.

De igual forma, durante los cuatro días del ensayo de confinamiento las terminales se limitarán al desembarco de pasajeros que lleguen a la capital, quienes deberán demostrar que llegaron de viaje para circular sin problema desde la terminal hasta sus casas.

El transporte aéreo también sufrirá cambios. Según confirmó en la mañana de este jueves el presidente Iván Duque, a partir del 23 de marzo se prohibirá la llegada de vuelos internacionales no solo al aeropuerto El Dorado sino a las terminales aéreas de todo el país, por un periodo de 30 días. Según la ministra de Transporte, Ángela Orozco, después del 23 de marzo la salida de extranjeros se evaluará según acuerdos entre gobiernos.

La decisión venía cocinándose, y de hecho desde hace varios días le llovieron solicitudes al Gobierno para que tomara tal decisión, ya que si bien el 16 de marzo Duque decretó que solo podían ingresar a Colombia los nacionales y extranjeros residentes, con una cuarentena obligatoria, se negaba a cerrar la frontera aérea.

Terminales, a medias en salud

La Contraloría General evidenció su preocupación por las medidas de salud tomadas en las tres terminales de la capital. De acuerdo con el ente de control, la terminal del norte no cuenta con campañas preventivas y de autocuidado, así como tampoco con dispensadores de gel, sistemas de medición de temperaturas o zonas aptas para el lavado de manos. En las instalaciones del portal, según la Contraloría, no se evidenció una zona de aislamiento, ni un sistema de desinfección y además no realiza ningún tipo de cuestionario para saber si los pasajeros que llegan o salen tienen síntomas de Covid-19.

En la principal terminal, la del Salitre, el ente de control destacó las medidas que se tienen, como las campañas de cuidado y las zonas de higiene y medición de temperatura. Sin embargo, la Contraloría también señaló que en el portal no se están realizando cuestionarios a los pasajeros.

¿Cómo funcionará el resto del transporte durante el simulacro?

Como la idea es que por las calles de la capital transite la menor cantidad posible de personas, el transporte público sufrirá ciertas modificaciones. Por ejemplo, Transmilenio (TM) operará con 1.364 buses, de 2.007 vehículos que componen la flota del sistema. El servicio del SITP contará con 2.170 buses, un 58 % de la flota que opera en un día típico.

Durante el simulacro, la frecuencia del TM será de entre 2 y 8 minutos; el SITP tiene rutas zonales programadas cada 15 minutos el viernes, y para el sábado, domingo y lunes cada 20 minutos. Sin embargo, habrá algunos cambios, como que el viernes 20 de marzo se ofrecerán los servicios y horarios que normalmente operan los sábados, o que el sábado 21 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los domingos. El domingo 22 y lunes 23, TM operará con normalidad, con los servicios y horarios habituales para domingos y festivos. (Lea acá las modificaciones a las rutas de Transmilenio)

En cuanto a los taxis, recuerde que solo operarán mediante las diferentes plataformas digitales que existen. Es decir, por ningún motivo podrá tomar un servicio de transporte individual en la calle. De igual forma, la mayoría de los que van a salir tendrán estándares más altos de salubridad y autocuidado.

Por lo menos los más de 10.000 taxis de tres empresas agrupadas bajo la plataforma SmartTaxi, aplicarán varias medidas como limpiar después de cada servicio, con toallas desinfectantes (a base de alcohol), las zonas de contacto más habituales, como las manijas de la puerta, los cinturones y los asientos. También aplicarán procesos de desinfección de los vehículos una vez al día y la idea es que el pago se haga con medios digitales para reducir al máximo el uso del efectivo.

* * *

Este fin de semana, cuando estamos todos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, puedes consultar los contenidos de las secciones Nacional y Bogotá sin restricción alguna. Y en medio de esta pandemia, que estamos cubriendo de manera responsable, también puedes ver el especial sobre Coronavirus en el que trabaja toda la redacción de El Espectador minuto a minuto.

Considera adquirir nuestra suscripción digital y apóyanos para seguir apostándole al poder de la palabra.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook