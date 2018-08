Más de 28.000 venezolanos han sido vacunados en hospitales de Bogotá

La migración de venezolanos es un fenómeno que ha generado gran impacto en Colombia. Después de Norte de Santander y La Guajira, Bogotá es la región donde hay más ciudadanos del vecino país. Por eso, la capital se ha puesto en la tarea de ofrecer oportunidades y cuidado a los migrantes. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se ha vacunado a 28.682 venezolanos con la aplicación de cerca de 54.000 dosis y se han atendido cerca de 1.200 partos de mujeres.

Los servicios básicos de salud que ofrece la administración se encuentran consignados en el plan de atención a venezolanos que comprende acciones promocionales y preventivas e información sobre derechos en salud y acceso. Así mismo, el programa prevé inmunizaciones para menores de cinco años, adolescentes, mujeres en edad fértil, mujeres gestantes y adultos mayores de 60 años.

Según la secretaría, las dosis que se han aplicado son contra las enfermedades difteria, tosferina, tétano, influenza, sarampión, rubeola y neumococo. Estas vacunas son aplicadas en 300 puntos de atención de manera gratuita, en instituciones privadas o públicas de salud, la Secretaría de Salud aseguró "independiente del estatus migratorio, se debe brindar a los extranjeros la prestación del servicio de urgencias en cualquiera de las Unidades de Servicios de Salud de la red pública y privada".

No obstante, la entidad recordó que para que extranjeros puedan acceder a una atención integral en salud, requieren tener legalizada su situación ante Migración Colombia.

Según los datos del Gobierno Nacional consignados en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV), de los 117.886 que residen en Bogotá, el 63 % (74.403 ciudadanos) cuentan con permisos especiales de permanencia, ideados para que puedan establecerse y trabajar en el país hasta por dos años. Sin embargo, los otros residen de forma irregular, lo que implica que al menos uno de cada tres aún no ha definido su situación. Esto no sólo los expone a ser deportados, sino que facilita que terminen siendo explotados o que no accedan efectivamente a servicios básicos.

