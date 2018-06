Más de 40 personas son sancionadas al día por colarse en Transmilenio

Hace menos de un año entró en vigencia el nuevo Código de Policía que, entre otras, contempla multas por $208.333 para quien evada el pago de los $2.300 del pasaje de Transmilenio. Pese al endurecimiento de las sanciones, al reforzamiento de la infraestructura y a las campañas de cultura ciudadana (hoy cuestionadas en el Concejo), persisten los casos de personas que, incluso poniendo en riesgo su vida, recurren a todo tipo de maniobras para colarse. Según cifras del sistema, en lo corrido del año se han impuesto 6.400 comparendos por no pagar el pasaje: lo que implica que cada día, al menos 41 personas son sancionadas.

Por ello, a propósito de la coyuntura del Mundial de fútbol de Rusia, este miércoles Transmilenio lanzó una nueva estrategia para combatir la evasión y optimizar la operación. La iniciativa, denominada “Juégale limpio al sistema”, se realizará entre el 18 de junio y el 5 de julio en los portales y estaciones que concentran el mayor número de evasores. Se trata de los portales Norte, Américas Tunal y 20 de Julio, así como en las estaciones Flores, Calle 72, Bicentenario, Calle 63, Avenida Jiménez, Molinos, Banderas, Patio Bonito, Santa Lucía, Parque y Pradera.

En estos sitios se recreará un túnel similar al que cruzan los futbolistas. A su paso, los usuarios serán recibidos por un grupo de hinchas que, con arengas, los felicitará por pagar el pasaje. La instalación cuenta con árbitros que les sacarán tarjeta roja o amarilla a quienes hagan mal uso de Transmilenio. En paralelo, a través de las redes sociales el exarquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, divulgará mensajes para que los usuarios adopten buenas prácticas en el sistema.

La primera semana la estrategia estará en el Portal Tunal y en cinco estaciones por ocho horas y seis días seguidos, con 308 personas que persuadirán a las personas para que validen su pasaje. En la segunda semana, habrá cinco puntos por seis días consecutivos, con 229 personas en el occidente de la ciudad. Por último, en la tercera semana 415 personas se tomarán las estaciones del norte de Bogotá durante cinco días por ocho horas.

“Viví nueve años en Bogotá. Soy feliz aquí, pero lamentablemente el sentido de apropiación es muy poco. Siento que este tema de pedagogía es muy importante y es solo el inicio: todo comienza en cada uno, donde te enseñan los valores y esto es innegociable (…) Estas actividades van a tratar de que la gente entienda que se está exponiendo cuando le están haciendo un autogol al sistema”, manifestó el exfutbolista.

A su turno, la gerente de Transmilenio, María Araújo, insistió en que los colados, no solo afectan las arcas de la ciudad, sino que repercuten en la operación del sistema, aumentando la congestión en las estaciones, portales y buses. “Quisimos aprovechar este sentimiento que despierta el Mundial para invitarlos a que también aquí en Bogotá hagamos parte de un equipo poderoso, en el que vamos a aprender a sentirnos parte de Transmilenio. Colarse es robarle a la gente y a la ciudad”, declaró la funcionaria.

Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa invitó a la ciudadanía a hacer parte de lo que denominó el ‘Equipo T’, de la Transparencia, buscando que el sistema mejore cada vez más con la cultura ciudadana. “Transmilenio debe funcionar con la ayuda de todos, es de todos los bogotanos y por eso debemos hacer que funcione bien, esto incluye que la gente no se cuele. No existe ninguna justificación ética para no pagar el pasaje. La mayoría de los ciudadanos están en el equipo de los buenos”, manifestó.

Estrategias antievasión, cuestionadas en el Concejo

El lanzamiento de esta nueva campaña de cultura ciudadana en Transmilenio coincidió con cuestionamientos lanzados desde el Concejo Distrital respecto a las iniciativas para combatir la evasión. Según el concejal Jorge Torres (Alianza Verde), la actual administración ha invertido cerca de $20.000 millones en estrategias en Transmilenio, sin que al parecer se hayan generado efectivos cambios culturales o mejoramiento de comportamientos.

El cabildante denunció que, pese a la millonaria inversión, el número de colados aumentó, lo que se traduce también en perdidas mensuales para el sistema que ascienden a $3.000 millones. Torres manifestó que, entre 2016 y 2017, la evasión aumentó 18 %, con todo y que también se han implementado barreras anticolados y robustecimiento del pie de fuerza policial.

“¿Quién paga el pato del fracaso de la estrategia de cultura ciudadana en Transmilenio? Lo más visible ha sido la inversión en la campaña del ‘Pato’, pero lamentablemente en las mediciones que se realizaron en 2017 no tuvo ningún efecto, ningún impacto y no se transformaron los comportamientos”, declaró el cabildante, quien calificó la estrategia del ‘Pato’ como una campaña publicitaria y no una verdadera estrategia de cultura ciudadana. “Transmilenio se dedicó a imprimir volantes y no a buscar cambios”, agregó.

Torres también llamó la atención por otro tipo de comportamientos diferentes a la evasión que están generando conflictos en Transmilenio y que, en su opinión, no son tenidos en cuenta en las estrategias. “En los últimos años ha aumentado la agresividad, porque pasamos de tener un porcentaje en 2012 del 15 % al 30 % en 2017”, precisó, al instar a la administración a diseñar “una verdadera estrategia de cultura ciudadana”, que transforme los comportamientos y redunde en el buen funcionamiento del sistema.

* * *

