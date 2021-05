Más de 7.000 vacunas de Pfizer se perdieron por no cumplir la cadena de frío en Cundinamarca

La Gobernación del municipio informó que el pasado jueves 6 de mayo se presentó un incidente en el almacén de vacunas en el que, al parecer, no se cumplieron los protocolos necesarios para la refrigeración de las dosis. Los hechos están siendo investigados.

Este jueves, Diego García gerente para el Covid de Cundinamarca, anunció que tras un incidente que se presentó la semana pasada, se perdieron 7.020 dosis de vacunas marca Pfizer debido a que se rompió la cadena de frío necesaria para su traslado y almacenamiento.

Según indicó el funcionario, luego de que la Gobernación supo de la situación el pasado 6 de mayo, hizo un reporte al Ministerio de Salud para que verificara lo ocurrido. De esta forma, en la noche pasada recibieron la notificación del Gobierno para el no uso de estas dosis, ya que al no haber cumplido con los protocolos necesarios, no están aptas para su aplicación.

Por tanto, desde la Gobernación de Cundinamarca se hizo un llamado de atención para las entidades que tienen en custodia las dosis de las vacunas contra el COVID-19, para que garanticen la adecuada custodia y manejen con responsabilidad cada uno de los procedimientos.

Por ahora, se informó que se harán las investigaciones pertinentes para poder identificar quienes serían los responsables de la pérdida de este gran número de dosis, las cuales serían usadas para continuar con el esquema de vacunación del departamento.

“Anoche procedimos a hacer la notificación a la oficina de control interno, para que adelante las investigaciones respectivas y se realice la notificación a las entidades de control, para que nos acompañen en este proceso y podamos aclarar los hechos”, dijo Diego García.

Hasta el momento, según el gerente para Covid de Cundinamarca, se han aplicado 422.200 dosis de las 455.000 que ha entregado el Gobierno Nacional al departamento. “Lamentamos profundamente no poder contar hoy con esas 7.020 dosis para poder continuar con nuestro esquema de vacunación”, concluyó.