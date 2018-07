“El 50% de los niños no tienen acceso a un jardín infantil”: Personería de Bogotá

Según un estudio de la Personería de Bogotá, más del 50% de los niños no tienen acceso a un jardín infantil, pues señala que de los 723 mil niños y niñas que hay en la ciudad, el Distrito solo alcanza para la atención de 125 mil de ellos, o sea al 17.34%, a través de 12 jardines infantiles nocturnos y 366 diurnos de los que dispone.

Otra de las problemáticas que evidencia el ente de control es el déficit de cupos, pues indica que entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, la Secretaría ha cerrado 47 jardines diurnos y, entre 2015 y 2018, 9 nocturnos, y que por ello solo se atienden a 265 menores en la jornada nocturna en 12 jardines dispuestos para ese horario, e indica que el déficit es tal, que solo en Ciudad Bolívar hay aproximadamente 700 menores en espera de un cupo escolar.

Adicionalmente, la Personería Delegada de Sector Social indicó que la Secretaría de Integración Social dejó de ejecutar más de $5 mil millones del presupuesto asignado para la atención integral a niños de 0 a 5 años en jardines infantiles diurnos y nocturnos en los primeros años de ejecución del proyecto, donde, señala, que se hallaron costos exagerados en la adquisición de elementos de aseo para los niños como cepillos de dientes, pañitos húmedos, cortaúñas, etc.

Sobre esto, la secretaria de Integración Social del Distrito, Cristina Vélez Valencia, indicó que la próxima semana entrarán a operar 4 mil cupos que estaban detenidos, y que los otros cuatro mil, que hacen parte de la modalidad de cofinanciación serán abiertos de nuevo. Por otro lado, insistió en que la demanda demográfica de jardines infantiles ha disminuido y que se espera terminar el año con la oferta de 53 mil cupos para los menores de seis años.

“Hay cosas del informe que tenemos que aclarar, están mezclando las atenciones. Estamos cumpliendo a cabalidad la ley de primera infancia con un portafolio de servicios, tanto culturales, educativos, de acompañamiento. No vamos a cerrar ningún cupo”, enfatizó Vélez.

Sobre los hallazgos de la investigación, se indicó que hay fallas en el funcionamiento de estos centros, pues el 28% de ellos no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias, el 53% no cumple con los niveles nutricionales adecuados, y que algunos alimentos no indican fechas de vencimiento u otras observaciones.

Otra de las falencias, que indica este organismo de control es que el 84% del personal de los jardines tienen contratación por prestación de servicios y que hay un faltante de 147 cargos entre administrativos, docentes y otros profesionales, para cumplir con el estándar de atención, lo que no permite realizar, entre otros, un efectivo control en la nutrición y seguimiento psicológico de los niños y las niñas.

La falta de docentes es otra de las problemáticas que señala la Personería, pues indica que en las últimas visitas de seguimiento realizadas por el ente de control a 30 jardines operados directamente por la Secretaría, faltan 65 profesores para garantizar una adecuada prestación del servicio, y que además, el 95% del personal, tienen contrato por prestación de servicios con vencimiento de contratos al 30 de junio de 2018, los cuales no han sido reemplazados.

Debido al panorama, la Personería iniciará una indagación preliminar para evaluar la gestión de los funcionarios encargados de la prestación del servicio en estas unidades operativas y solicitará a Integración Social, que adopte las medidas necesarias para cumplir integralmente con los estándares técnicos de calidad emitidos por esa entidad para el servicio de educación inicial.

