¿Masacre laboral o eficiencia de productividad en la ETB?

La presencia de decenas de policías en las centrales de la empresa alertó a los trabajadores, pues muchos de ellos habían recibido hace dos días una carta de despido sin justa causa. La ETB dice que no se trata de una masacre laboral, y asegura que solo se busca proteger el patrimonio de la empresa.

En varias centrales de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) sorprendió la fuerte presencia policial de este martes. Desde horas de la mañana, decenas de policías custodiaron las sedes de la empresa, lo que llamó la atención de los trabajadores, en especial de los que dos días antes habían recibido una carta del departamento de capital humano de la empresa, en la que les comunicaron que habían sido despedidos sin justa causa. (LEA: ETB y sindicato pactan arreglo laboral tras 20 meses de negociación)

“Me permito comunicarle que la ETB ha decidido dar por terminado unilateralmente sin justa causa su contrato de trabajo (...) Con el fin de facilitar el trámite que debe seguir, le recuerdo que a partir de la fecha de la notificación usted dispone de cinco días hábiles para la práctica del examen médico de retiro”, se lee en una de las cartas que recibieron al menos 42 trabajadores de la empresa.

De inmediato, varios líderes políticos y trabajadores de la empresa rechazaron los despidos, argumentando que son una forma de marchitar la ETB. Algunos empleados, incluso, optaron por encadenarse al interior de las sedes de la empresa.

“Rechazamos la presencia de la Policía Nacional en las diferentes instalaciones de la ETB, hecho que violenta gravemente los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y que además amenaza la seguridad de todos los trabajadores de la empresa. Los trabajadores de la ETB organizados en Atelca no podemos permitir que se sigan generando actos despóticos por parte de esta administración, que solo tiene como fin la venta de la ETB, pero además tampoco podemos permitirnos repetir la historia de Telecom y sus teleasociadas”, expresó mediante un comunicado la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines (Atelca).

El concejal Manuel Sarmiento (Polo Democrático), también manifestó su descontento con la decisión. “Centrales de ETB amanecieron rodeadas de Policía. Durante el día, han despedido a más de una decena de trabajadores. Los despidos masivos de Enrique Peñalosa y Jorge Castellanos son otra forma de marchitar la empresa”, expresó el cabildante. Su compañero de bancada, Celio Nieves, rechazó el despido y la presencia de la Policía, y exigió presencia del Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo. “Al Alcalde Enrique Peñalosa exijo retiro de policía de las centrales de trabajo de la ETB, no a despidos de trabajadores”, escribió en su cuenta de Twitter el concejal.

La empresa salió al paso de esas versiones y aseguró que no se trata de un despido masivo, debido a que no se excede el 5 % de la planta de personal, sino a una estrategia corporativa para estabilizar la ETB, para así lograr competir en el mercado. “La administración de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá informa que las decisiones tomadas sobre su planta de personal obedecen a criterios de eficiencia y productividad que exige la situación de ETB y de la industria de las telecomunicaciones”, indicó la empresa, que asegura que de esta forma han logrado ahorrar $635 mil millones, pero no ha impactado de la misma magnitud en el ámbito laboral.

Además, la ETB argumenta que el costo del personal sobre los ingresos es casi del doble frente a su competencia, por lo que es una de las empresas del sector de telecomunicaciones que tiene la mayor carga laboral. A esto se suma que, según la empresa, tienen una menor productividad con respecto a sus competidores, porque deben asumir una carga prestacional superior al mercado.

“Es así que se hace necesario ajustar la planta de operación a los estándares del mercado. Por ello, ETB ofreció a menos del 5% de la planta de personal la posibilidad de retiro voluntario, acompañada de capacitación, asesoría y orientación para actividades como el emprendimiento, entre otras”, justificó la empresa, que asegura que de ninguna manera incumplen el marco legal y convencional, y que la decisión se tomó con el objetivo de proteger el patrimonio de la empresa.

